El malogrado consejo de ministros televisado por el Gobierno de Petro no solo trajo un remezón que desembocó en la renuncia de algunos de los miembros más cercanos de su gabinete, sino que también revivió viejos fantasmas sobre las denuncias de financiación ilegal en la campaña presidencial de 2022.

El protagonista tácito de esta historia es Diego Marín, conocido como ‘Papa Pitufo’ y a quien se le reconoce como el ‘zar de la corrupción’. Este sujeto, que fue capturado en España a mediados de 2024 apareció en boca del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, quien lo relacionó con el polémico jefe de despacho, Armando Benedetti.

Ahora, mientras el presidente se encuentra en los Emiratos Árabes, el nombre de Marín vuelve al ruedo en el escenario público, puesto que Petro mencionó que las garras de ‘Papá Pitufo’ llevan 38 años haciendo y deshaciendo en el comercio y la política del país, dando entender que el hombre próximo a ser extraditado desde Portugal, habría influido en otras campañas y gobiernos.

Según se ha revelado en las últimas semanas, el poderío de ‘Papá Pitufo’ en Colombia llegó a ser tal que se alimentó de todos los esquemas de corrupción en los principales puertos del país y llegó incluso, presuntamente, a influir en la salida del general Juan Carlos Buitrago Arias de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), según él mismo afirma.

‘Papá Pitufo’ presuntamente entregó 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro. Según un artículo de la revista Cambio, esta entrega se llevó a cabo entre finales de 2021 y febrero de 2022, organizada por Daniel García, un político de la Alianza Verde, y un empresario llamado Víctor Rodríguez.

Aunque García no vio el dinero cambiar de manos, la existencia de los 500 millones fue confirmada por el presidente Petro y se dio finalmente por intermedio del catalán Xavier Vendrell, quien fue protagonista de la campaña y de varios programas Gobierno, recibiendo además una nacionalización exprés.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, relacionó directamente a Armando Benedetti, recientemente nombrado jefe de despacho de Presidencia, con ‘Papá Pitufo’.

“El señor Benedetti no ha sido condenado, pero no significa que, como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar”, dijo Rodríguez en el consejo de ministros de Petro.