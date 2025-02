Por: El Colombiano

Mientras persiste la controversia por el supuesto ingreso de dineros irregulares a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por parte del contrabandista Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, este martes la Fiscalía General de la Nación confirmó de parte de las autoridades de Portugal que hay vía libre para su extradición.

Actualmente, el denominado ‘Zar del contrabando’ permanece recluido en una cárcel de Portugal y en Colombia es requerido por los delitos de cohecho y concierto para delinquir.

Esta semana, la Revista Cambio reveló cómo, según la versión del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en la campaña del hoy presidente en 2022 hubo una reunión en la que Marín, uno de los mayores contrabandistas del país, habría entregado $ 500 millones en efectivo como aporte.

En abril de 2024, alias ‘Papá Pitufo’ fue arrestado en España; sin embargo, un tribunal de la ciudad de Valencia lo dejó en libertad condicional, aunque prohibiéndole salir de España mientras se aclaraba su situación judicial. Pese a ello, ‘Papá Pitufo’ aprovechó el beneficio legal para escapar de nuevo y cruzó la frontera hacia Portugal, donde fue arrestado una vez más en diciembre.

La reunión en la que se habría pactado el ingreso de dineros a la campaña sucedió en 2022 en una casa en Guaymaral, cerca a Bogotá, y fue organizado por Néstor Daniel García, un reconocido político de la Alianza Verde que estaba haciendo campaña por Petro en ese momento.

García hoy tiene varios contratos en diferentes entidades del Ejecutivo y asegura que él fue el que organizó el encuentro. “Yo lo organicé porque tenía un amigo empresario que me pidió que lo acercara a la campaña. Allí estuvimos en lo que parecía la casa del señor Marín, pero yo no sabía que era ‘Papá Pitufo’”, le dijo a este diario.

El propio presidente aceptó que esa reunión existió y que hubo una infiltración de $ 500 millones que fue advertida por Rodríguez, pero cuando se dieron cuenta de quién era la persona detrás del efectivo, Petro asegura que dio la orden de regresar el dinero y grabar en video la devolución. El video no se conoce. Lo que no es claro es por qué no se avisó a las autoridades de esa financiación que se presumió ilegal en la propia campaña.

“Yo llegué en mi Kia Picanto con Xavi, vimos un partido de Barcelona, estaba mi amigo, el empresario Víctor Gutiérrez, Marín y yo. También estaba la familia de Marín, pero no sé de quién era la casa. Marín fue el que nos recibió, pero yo no sé si la casa estaba rentada, era de ellos, nada. Gutiérrez era un empresario de toda mi confianza”, agrega.

Al Xavi que se refiere es a Xavier Vendrell, un político catalán que ha estado involucrado en varios problemas en el Gobierno porque no ha quedado claro cuál es su rol en Presidencia. Fue uno de los personajes claves en los pagos a los testigos electorales en las votaciones de primera y segunda vuelta, lo que consolidó uno de los capítulos de la investigación por financiación ilegal en la campaña por la que el Consejo Nacional Electoral imputó cargos a Ricardo Roa y el propio presidente Petro.

El presidente Gustavo Petro aceptó que conoció al contrabandista Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, durante la campaña de 2022: “Solo he visto a Marín una vez, tiempo después. La única vez que vi a ese señor fue llevado por Daniel García, un exfuncionario de mi alcaldía del Partido Verde, que me lo presentó con otros señores como empresario del sanandresito. Le expliqué. sin saber quien era, que mi política consistía en transformar los sanandresito de espacios de contrabando, en espacios de producción nacional (sic)”.

El jefe de Estado agregó que Marín “no ofreció dinero para la campaña mientras estuve allí. En esa reunión también estaba Xavier Vendrell y fue allí donde él conoció también a Diego Marín”.

