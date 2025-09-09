Juliana Guerrero, está por ser designada como viceministra de la Juventud, se vio envuelta en polémica luego de que la Fundación Universitaria San José confirmara que obtuvo su título de contadora pública en junio de 2025 sin haber presentado el examen Saber Pro, requisito obligatorio en Colombia.

El representante legal de la institución, Francisco Pareja, admitió en entrevista con la W Radio que se trató de un error administrativo y que el caso será revisado en junta directiva. No obstante, el Icfes aclaró que no ha emitido información oficial sobre Guerrero y anunció una investigación interna para establecer si su sistema fue manipulado o ‘hackeado’.

¿Qué errores hay en la hoja de vida de Juliana Guerrero?

La hoja de vida de Juliana Guerrero, además, presentó varias inconsistencias según reveló Semana. En el apartado de Educación Superior, registró que cursó un pregrado de cuatro semestres y obtuvo el título de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria en julio de 2025, cuando en realidad debía figurar como tecnóloga, pues los pregrados corresponden únicamente a programas profesionales.

(Vea también: “Habrá fumigación aérea”: Petro retrocede en su política, con mensaje a Corte Constitucional)

Lee También

En el mismo documento aparece con título de contadora pública en julio de 2025, pese a no haber presentado la prueba Saber Pro, requisito obligatorio según lo señalado por la congresista Jennifer Pedraza.

A estas irregularidades se suma que Guerrero omitió información clave como la tarjeta profesional, necesaria en su campo, y dejó incompleto el nombre del programa Contabilización de las Operaciones Comerciales, que asegura haber terminado en 2018. También llamó la atención que en el apartado de idiomas no registró conocimientos en ninguna lengua distinta al español.

¿De qué delitos es señalada Juliana Guerrero?

Fue denunciada por tres delitos: falsedad ideológica en documento público, falsedad personal y fraude procesal. La polémica gira en torno a presuntas irregularidades en los documentos que presentó para acreditar su formación académica y que le habrían permitido acceder al cargo en el Gobierno.

La denuncia fue interpuesta el 8 de septiembre por el abogado Sebastián Rondón Duarte y la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien desde el nombramiento de Guerrero ha cuestionado la validez de sus títulos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.