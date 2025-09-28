En medio de las especulaciones que se habían encendido en el país sobre una eventual reelección, el presidente Gustavo Petro aprovechó su visita a Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para zanjar el tema. El mandatario aseguró que no tiene intención de extender su mandato y que este será su último periodo en la Casa de Nariño.

“Esta visita a las Naciones Unidas es la última vez que vengo como presidente”, dijo en diálogo con RTVC, donde además reprochó las versiones que lo señalaban de querer perpetuarse en el poder. “Cuántos años duró la prensa tradicional diciendo que yo me quería reelegir, cambiando la Constitución o incluso a través de un golpe. Cuánta mentira echaron”, agregó.

El jefe de Estado insistió en que su anuncio es una prueba de respeto a la Constitución de 1991, que no permite la reelección presidencial. “Hoy lo que empecé a decirle al mundo, a través de las Naciones Unidas, es que yo me voy y este es mi último discurso (…) es una refrendación de nuestra voluntad democrática de respeto a la Constitución del 91”, enfatizó Petro.

En su intervención también se refirió a las críticas por no enfocarse únicamente en asuntos nacionales durante su discurso en la ONU. Según explicó, habló para la humanidad, pues muchos de los problemas globales —como la crisis climática— afectan directamente a Colombia. “Los problemas de la humanidad son también los problemas de Colombia. Si no se resuelven las dinámicas de la crisis climática, se va a afectar el planeta y Colombia”, recalcó.

Finalmente, el presidente señaló que los debates internos deben resolverse entre colombianos y de manera pacífica, sin recurrir a la violencia. “Aquí se trata entre colombianos de resolver la paz”, dijo, al tiempo que cuestionó lo que calificó como una mirada “muy parroquial y conservadora” de quienes critican su enfoque internacional. Con estas declaraciones, Petro cerró la puerta a cualquier escenario de reelección y reiteró que su mandato terminará en 2026.

