El reciente revés diplomático que sufrió Gustavo Petro agitó las tensiones de la política internacional luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos decidiera revocar la visa estadounidense al dirigente colombiano.

La razón detrás de esta medida está vinculada a la conducta de Petro durante una protesta en Nueva York. Allí, junto al músico británico Roger Waters, instigó a los soldados americanos a desobedecer órdenes relacionadas con el conflicto en Gaza.

En respuesta a esta polémica, el expresidente colombiano Iván Duque no tardó en mostrar su descontento alegando que Petro está “jugando con la dignidad” de Colombia.

“Ver a un presidente jugar con la dignidad de Colombia y una relación de 200 años con EE. UU., muestra una conducta irracional. Razón tenía Martin Luther King: ‘Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda'”, escribió Duque en X.

Iván Duque fue enfático en su crítica y repudió la conducta de Petro. Utilizando las palabras del activista Martin Luther King para resaltar su rechazo a las acciones del presidente de Colombia. A estas críticas se sumaron la voces de algunos precandidatos presidenciales como Vicky Dávila.

Ver a un presidente jugar con la dignidad de Colombia y una relación de 200 años con EE.UU., muestra una conducta irracional. Razón tenía Martin Luther King: “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda.” https://t.co/fX54rkgoLG — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 27, 2025

¿Estados Unidos podría romper relaciones con Colombia?

Las relaciones diplomáticas de cualquier país pueden verse afectadas por el comportamiento de su liderazgo. En este sentido, la revocación del visado de Petro puede impactar en el acercamiento de Colombia con otros países, en especial con aquellos que mantienen estrechas relaciones con los Estados Unidos.

Este suceso despertó diversas reacciones, confrontando a seguidores y detractores de Petro en el escenario internacional. Sin embargo, se espera que, gracias a la diplomacia, el hecho no provoque mayores rupturas.

Estados Unidos le quitó la visa al presidente Gustavo Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Donald Trump. pic.twitter.com/Zu9vmmhhJ3 — Pulzo (@pulzo) September 27, 2025

