El presidente Gustavo Petro volvió a protagonizar un episodio de tensión diplomática con Estados Unidos tras conocerse que la Casa Blanca le retiró la visa. La medida se dio luego de sus declaraciones en Nueva York, en las que pidió a los soldados estadounidenses no obedecer órdenes del presidente Donald Trump en medio de las protestas contra el gobierno de Israel.

En su discurso, el mandatario colombiano afirmó que “esta fuerza global tiene que ser mayor que la de Estados Unidos” y exhortó a que los militares de ese país no “apunten sus fusiles contra la humanidad”, palabras que fueron interpretadas como una provocación directa hacia Washington, en un contexto de alta tensión internacional.

Cabe mencionar que Petro ya había arremetido contra la Casa Blanca y contra el gobierno de Israel desde el atril de la Asamblea General de Naciones Unidas. En esas intervenciones cuestionó el papel de Estados Unidos en los conflictos globales y defendió la necesidad de fortalecer una fuerza internacional independiente del poder militar norteamericano.

Tras confirmarse la suspensión de su visa, Petro utilizó sus redes sociales para reaccionar. En uno de sus mensajes aseguró que la decisión de Washington es una muestra de que ese país “ya no cumple con el derecho internacional”. En ese mismo trino, lanzó una polémica propuesta: trasladar la sede de Naciones Unidas fuera de Nueva York.

“El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EE. UU. y de Israel que no apoyen un genocidio (…) demuestran que el gobierno de EE. UU. ya no cumple con el derecho internacional. La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York”, escribió Petro en la red social X.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la Secretaría General de la ONU han respondido directamente a las afirmaciones del mandatario colombiano.

Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visaa EEUU. Para ir a Ibagué a la gran conventración tolimense por la democracia no necesito Visa. Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

