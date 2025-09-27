Luego de que Estados Unidos decidiera retirarle la visa, Gustavo Petro reaccionó a la noticia en su llegada a Bogotá. El anuncio del Departamento de Estado se dio mientras el mandatario regresaba a Colombia.

(Vea también: “Colombia se merece un líder mejor”: desde EE. UU. le caen a Petro luego de revocarle visa)

Aunque por un lado aseguró que no necesita visa, refiriéndose a un evento en Ibagué (Tolima) donde estará presente, también se mostró en desacuerdo con la medida.

“Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa de EE. UU. Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito visa. Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias”, indicó Petro.

El dirigente se refirió al comunicado del Departamento de Estado y afirmó que viola los tratados de las Naciones Unidas y que ese país no puede “condicionar” su opinión.

“Lo que hace el gobierno de EE. UU. conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EE. UU. no puede condicionar la opinión de los EE. UU.”, agregó el presidente.

Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visaa EEUU. Para ir a Ibagué a la gran conventración tolimense por la democracia no necesito Visa. Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

Noticia en desarrollo…

