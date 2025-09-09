En entrevista con La FM, Iván Duque abordó los rumores sobre su posible respaldo a la precandidata presidencial Vicky Dávila, figura emergente en la contienda de 2026.

Sin comprometerse directamente, Duque se deshizo en elogios hacia Dávila, alabando su valentía y “lucha contra la corrupción” pero enfatizó que su prioridad es consolidar una gran alianza de centroderecha para evitar divisiones en el Centro Democrático y enfrentar la estrategia cohesionada de la izquierda.

Cuando Darcy Quinn le preguntó directamente si apoya la campaña de Dávila, Duque no esquivó el tema, pero tampoco dio un respaldo definitivo. “Me gusta que ha sido una mujer firme, valiente, que ha denunciado la corrupción”, afirmó, destacando la trayectoria de Dávila como periodista y su postura crítica frente al gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, evitó comprometerse con una candidatura específica: “Yo no voy a contribuir en nada para que este país se divida. El candidato que vaya adelante tendrá que buscar que muchos más adhieran a su campaña”.

Atención 🇨🇴 El Expresidente Iván Duque no le hizo el quite a la Pregunta de Darcy Quinn si el estaba en la Campaña de Vicky Dávila y con su gran elocuencia se deshizo en elogios para la Candidata pero fue más allá y dijo que no sería el quien dividiera el país

Iván Duque hizo un llamado a la unidad de la centroderecha

Duque, quien gobernó entre 2018 y 2022, hizo énfasis en que su propósito político es construir una “gran alianza nacional” para las elecciones de 2026, evitando las fracturas internas que han debilitado al Centro Democrático.

“Debemos salir de la política pequeña y entender que debe haber un propósito de país”, expresó en la entrevista.

