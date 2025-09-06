Vicky Dávila sigue haciendo su campaña como precandidata presidencial de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el año que viene. Como parte de su movimiento, la periodista se pronunció sobre la situación actual de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro.

Por este motivo, Dávila le pidió Donald Trump que tomara cartas en el asunto en el vecino país. “Trump, haz lo tuyo. Por favor, que se acabe la dictadura de Maduro, que podamos volver a Venezuela sin problema, que podamos volver a hacer negocios con Venezuela”, dijo durante un evento en Norte de Santander.

Por otra parte, le envió un mensaje al régimen venezolano. “Te vas a caer, Maduro, te vas a caer, pronto te vas a caer”. Además, dijo que “los colombianos allá sí han vivido y sufrido la maldición del socialismo del Siglo XXI”.

¿Vicky Dávila extraditaría a Gustavo Petro si es presidenta?

Dávila aseguró en entrevista que, de llegar a la Casa de Nariño, firmaría la extradición de Gustavo Petro si la justicia de Estados Unidos lo requiriera y existieran pruebas sólidas en su contra. No obstante, aclaró que no promovería persecuciones políticas, sino que respetaría los procesos judiciales.

Horas antes, Dávila había lanzado fuertes críticas contra la nueva reforma tributaria del Gobierno, la cual busca recaudar $26 billones en 2026. Según la dirigente, esos recursos no se usarán en programas sociales, sino en “comprar conciencias” y asegurar la permanencia del Pacto Histórico. Además, pidió al Congreso hundir la iniciativa y presentó parte de sus propuestas de campaña, como reducir el gasto público, fusionar ministerios y recuperar la confianza inversionista.

