El mediático enfrentamiento entre Vicky Dávila y Nicolás Petro tomó un nuevo rumbo, luego de la denuncia que este último interpuso ante la Fiscalía. Según informó El Tiempo, el primogénito del mandatario señaló que la periodista y su expareja, Daysuris Vásquez, divulgaron conversaciones privadas ocurridas el 3 de agosto, las cuales habrían sido manipuladas y sacadas de contexto.

El medio citado comentó que Nicolás Petro afirmó que esas filtraciones constituyen un atropello contra él y su familia, además de representar un hostigamiento público. El hijo del jefe de Estado explicó que su decisión de acudir a la justicia busca salvaguardar el debido proceso y evitar que la información judicial se use con fines políticos. En su declaración, aseguró que lo mueve el interés por proteger la dignidad y el respeto a las diferencias.

La denuncia, no obstante, encontró una respuesta inmediata. Vicky Dávila calificó la acción como un intento de intimidación y expresó que no le teme ni a Nicolás Petro ni al propio presidente. Recordó que durante su dirección en la Revista Semana se revelaron los hechos que hoy tienen a Petro investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Para la precandidata, esas revelaciones no fueron simples especulaciones, sino fruto de confesiones y testimonios entregados por Day Vásquez.

Dávila sostuvo que la denuncia tiene un trasfondo político y no judicial. Considera que la intención de Petro es callarla por ser opositora y candidata presidencial. La periodista comparó esta situación con la censura que ocurre en regímenes autoritarios y recalcó que no se dejará amedrentar, asegurando que seguirá denunciando sin importar las consecuencias, porque su compromiso es decir la verdad “cueste lo que cueste”.

Este muchacho definitivamente está perdido. Ahora resulta que me “denunció” ante la Fiscalía dirigida por la Fiscal de su papá, Gustavo Petro. Yo no le tengo miedo a su papá, ni a usted, ni a la Fiscal de su papá. A mí no me va a intimidar Nicolás Petro por ser el hijo del… pic.twitter.com/Y78rnM7JnJ — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 28, 2025

“Yo siempre diré la verdad, cueste lo que cueste. No me voy a callar, a menos que me hagan lo mismo que a Miguel Uribe Turbay. El país está avisado”, escribió Dávila.

En otro pronunciamiento en redes sociales, Dávila criticó la manera en la que el Gobierno maneja la justicia. Señaló que existe lo que llamó una “fiscal de bolsillo” y que tanto el presidente como su hijo se sienten protegidos por el control institucional. Agregó que no permitirá que la judicialicen por hablar de lo que conoce sobre la vida personal y política de Nicolás Petro y de Gustavo Petro.

Colombianos, el hijo de Petro, me quiere judicializar por decir la verdad sobre las andanzas de su papá, el presidente, cuando era candidato y que ha continuado en el poder. Licor, mujeres, y una rumba problemática. Claro se sienten poderosos porque tienen fiscal de bolsillo.… https://t.co/5MFnpMYV4E — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 28, 2025

La periodista también expuso que en un eventual gobierno suyo impondría sanciones severas contra la corrupción. Prometió “cárcel dura” para los delincuentes y acabar con la impunidad y los amiguismos que, a su juicio, dominan la política colombiana. Subrayó que sin justicia ni seguridad no habrá paz ni futuro viable.

Finalmente, Dávila hizo un llamado a Estados Unidos y a la comunidad internacional para que estén atentos a lo que describió como un intento de censura. Aseguró no tener secretos ni delitos ocultos y afirmó que, a diferencia del entorno presidencial, no tiene nada que temer. Concluyó señalando que seguirá firme en su derecho a denunciar y que no permitirá que la silencien.

Mientras el hijo del presidente insiste en que se vulneró su intimidad, la precandidata sostiene que buscan censurarla. Ahora será la Fiscalía la que decida el rumbo de esta disputa.

