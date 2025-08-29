En la política, no todo son discursos y debates. A veces, un gesto inesperado logra captar la atención del público más que cualquier propuesta de campaña. Eso fue lo que sucedió recientemente con la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, quien sorprendió al compartir en redes sociales una faceta poco conocida: la de cantante.

Vicky Dávila se lanza a cantar ‘Ivonny Bonita’, de Karol G

Dos meses después del lanzamiento del álbum ‘Tropicoqueta’ de Karol G, uno de sus temas se convirtió en tendencia por un motivo inusual: la interpretación a capela que hizo la comunicadora. La canción elegida fue ‘Ivonny Bonita’, pieza que Vicky confesó es su favorita del momento.

El momento ocurrió en las cabinas de La Mega Ibagué, durante una entrevista radial. Allí, la expresentadora tomó el micrófono y, leyendo la letra desde su celular, se animó a entonar los versos del tema. El video fue publicado en su cuenta de TikTok y rápidamente comenzó a circular en otras plataformas, generando una avalancha de comentarios de todo tipo.

“Ella es un escándalo, ella te quita el oxígeno, es una obra de arte, ella es punto y aparte…”, cantó Dávila con entusiasmo, provocando sorpresa entre los asistentes al programa y entre los usuarios que vieron el clip en redes sociales.

La periodista no solo agradeció a la emisora por abrirle espacio para la entrevista política, sino también por la oportunidad de cantar una canción que, según ella misma, la tiene encantada. “Esta canción de Karol G me tiene fascinada, mi favorita del ‘Tropicoqueta’. ¿Qué opinan de mi versión? Gracias a La Mega Ibagué por prestarme sus micrófonos”, escribió al compartir la grabación.

El gesto fue interpretado por algunos como una manera de acercarse a un público más joven, mientras que otros lo vieron simplemente como una expresión espontánea de alguien que disfruta de la música.

Como suele suceder cuando una figura pública se sale del libreto, las reacciones no se hicieron esperar. Hubo quienes celebraron su valentía y autenticidad, pero también quienes aprovecharon para lanzar comentarios irónicos.

“Eso está mejor, más bien dedíquese a eso”, “por fin encontró su verdadera vocación”, “igual que Duque, toca guitarra, canta, es DJ… se repite la historia”, “hay que decirle que wow”, “debería quedarse como cantante ”, o “esas son sus propuestas a la presidencia”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la caja de comentarios en TikTok e Instagram.

A pesar de la polémica, Dávila se mostró agradecida con el apoyo recibido y aseguró que cantar esta canción fue un momento especial que quiso compartir con quienes la siguen.

Vicky Dávila y su faceta musical

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Vicky Dávila se deja ver en su rol de cantante. En 2023, sorprendió a sus seguidores interpretando el tema “Amargura”, también de Karol G, en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Su cercanía con la música no es algo improvisado. Desde niña, la precandidata mostró afinidad por el canto. Según ella misma ha contado, formó parte de un trío musical junto a sus primos, con quienes recorrió varias ciudades del país participando en concursos y eventos.

En aquella época, la música no solo era una pasión, sino también un recurso para aportar económicamente a su hogar. Incluso llegaron a grabar una producción y viajaron a Bogotá con la ilusión de presentarse en programas de televisión.

Aunque finalmente optó por estudiar Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Occidente y dedicarse al periodismo, nunca se desligó completamente del canto. De hecho, en entrevistas pasadas ha reconocido que la música sigue siendo uno de sus grandes refugios y que cantar le permite liberar emociones en medio de la intensidad de su trabajo periodístico y político.

Hoy, en pleno escenario preelectoral, esta inesperada interpretación ha puesto nuevamente en evidencia esa faceta personal de Vicky Dávila. Para algunos, fue una jugada estratégica para acercarse a las nuevas generaciones; para otros, simplemente un acto sincero que muestra otra cara de la precandidata.

