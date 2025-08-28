La tensión en el ambiente político de Colombia tiene un nuevo factor luego de que Nicolás Petro hizo pública una determinación ante la justicia nacional en medio de unas controversiales publicaciones.

El asunto se presentó por unas supuestas conversaciones suyas divulgadas el 3 de agosto de 2025, en las que se habla del comportamiento del Gustavo Petro en un contexto personal en un hotel. Eso desembocó en una denuncia.

Ante eso, Day Vásquez, la expareja del hijo mayor del presidente de Colombia, se plantó con dureza desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para referirse a la decisión.

No es la primera vez que Vásquez responde directamente sobre el tema de estos chats, sobre los que el exdiputado del Atlántico dejó clara las razones por las que entabló la acción en contra de ella y de Vicky Dávila.

Esta fue la publicación en cuestión:

Yo no les tengo miedo y se los he demostrado una y otra vez. — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) August 28, 2025

¿Por qué Nicolás Petro denunció a Vicky Dávila y Day Vásquez?

Nicolás Petro tomó la decisión de denunciar penalmente a Dávila y Vásquez a raíz de la divulgación de supuestos chats privados que fueron publicados a inicios de agosto en medio de la exposición pública de sus conversaciones.

El fundamento de la denuncia es la “divulgación de conversaciones” que Petro considera privadas. Alega que esta publicación hace parte de un “patrón de hostigamiento y exposición pública” que ha puesto en grave riesgo su vida, la de su familia y, además, obstaculiza el debido proceso que él enfrenta ante la justicia.

La acción legal, por tanto, no busca desmentir el contenido de los chats, sino penalizar el acto de haberlos hecho públicos, argumentando que se vulneró su derecho a la intimidad y se le ha sometido a una presión mediática indebida.

Esta se convierte en una respuesta directa de Nicolás Petro en medio de la controversia en la que antes también estuvo envuelto por otras charlas reveladas con su exesposa sobre la campaña del ahora presidente.

Sin embargo, el contenido de estas últimas revelaciones tiene un factor diferente y mucho más íntimo, lo que desembocó en la determinación que se hizo pública.

¿Qué chats reveló Vicky Dávila entre Nicolás Petro y Day Vásquez en 2025?

La periodista Vicky Dávila publicó una serie de chats entre Nicolás Petro y Day Vásquez que, a diferencia de las revelaciones de 2023 sobre la financiación de la campaña, se centran en el comportamiento personal del presidente Gustavo Petro durante su candidatura. Estas conversaciones exponen, supuestamente un lado desconocido del entonces candidato.

El contenido de los chats detalla la organización de fiestas privadas para el hoy presidente, en las que presuntamente había “mujeres, licor, rumba problemática y mucho más”.

Las conversaciones entre Nicolás Petro y Day Vásquez mencionan explícitamente la participación de “travestis” y el consumo de drogas en estos eventos. Según un aparte de la conversación, un coronel era el encargado de conseguir las mujeres para dichas reuniones.

Además, los diálogos revelan la preocupación que existía dentro del círculo cercano a la campaña por el estado del candidato. Day Vásquez y Nicolás Petro comentan sobre el incumplimiento de Gustavo Petro con sus compromisos de campaña, atribuyendo sus ausencias a que se encontraba “intoxicado”.

Esta revelación pone en una posición muy difícil al presidente, ya que las conversaciones de su propio hijo describirían un patrón de comportamiento que afectaba sus responsabilidades como candidato.

Este nuevo material, por tanto, no se enfoca en dinero, sino en conductas personales que habrían ocurrido durante la contienda electoral.

