Mientras se desarrollaba la elección de un magistrado de la Corte Constitucional en Colombia, un gesto hecho por la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes (antes Farc), levantó polémica en redes sociales.

El momento fue captado y difundido por la precandidata Vicky Dávila y tiene que ver con un movimiento de las manos que generalmente es interpretado como una señal asociada al dinero.

La imagen muestra a Ramírez tocando con las yemas de sus dedos índice, corazón y pulgar, mientras hacía una señal de silencio a su acompañante durante la votación en el Congreso, lo que provoca suspicacias.

Esto ocurrió durante el proceso de elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Las críticas no tardaron en aparecer, y Dávila, más que dar una respuesta, dejó interrogantes sobre el suceso.

“Vean a Sandra Ramírez, senadora que perteneció a las Farc. ¿Qué le estará diciendo a quien la acompaña? ¿Qué significa el gesto que hace con la mano derecha? Luego, parece estar pidiendo a su interlocutor ‘silencio'”, escribió la precandidata en X.

Respuesta de Sandra Ramírez a Vicky Dávila

La parlamentaria no solo se refirió a los hechos en la plenaria del Senado, sino que también publicó un mensaje en X, en el cual solicitó una investigación para la aspirante a la presidencia.

“No tengo nada que esconder, señora Vicky Dávila, no sea mezquina y mentirosa. Le pido a la Fiscalía que de manera urgente investigue a la señora Dávila y a las personas que me grabaron el video que ella comparte”, escribió Ramírez.

De la misma manera, la excombatiente aseguró que se trata de un acto de hostigamiento y por eso solicita investigar a Dávila: “Eso se llama persecución, hostigamiento, perfilamiento y configura una amenaza en mi contra”, agregó.

