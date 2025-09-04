Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, fue vista este 4 de septiembre en la cárcel La Picota, en Bogotá. Según Presidencia, la visita de Alcocer hizo parte de una jornada de “escucha activa”.

“En sus redes sociales, se ha visibilizado ese trabajo, esas jornadas de escucha, también enviando un mensaje de respeto, no violencia, no polarización, priorizando el respeto en la diferencia y la dignidad humana como pilar fundamental para una vida en comunidad”, dijeron desde Casa de Nariño al respecto.

Si embargo, otra versiones, como la de la precandidata Vicky Dávila, señalan que la primera dama estuvo reunida con varios privados de la libertad, entre ellos, exparamilitares.

Según Dávila, surgen dudas de la visita de Alcocer a meses de las elecciones presidenciales. “¿Estamos frente al ‘pacto de La Picota 2.0’? Verónica se reúne con paramilitares, guerrilleros, extraditables, feminicidas, violadores y secuestradores, ¿por qué le dio ahora por ir a las cárceles en plena campaña?”, escribió la precandidata presidencial en un video en el que muestra el momento en el que la primera dama llega al centro penitenciario.

#Veronica ♬ Airplane Mode – EliemiDabs @vickydavilaperiodista Yo no digo mentiras. Verónica Alcocer llegó en una caravana inmensa y ya está dentro de La Picota. El Gobierno tiene que explicar por qué ella está visitando las cárceles a 8 meses de las elecciones presidenciales. ¿Estamos frente al pacto de La Picota 2.0? Verónica se reúne con paramilitares, guerrilleros, narcos, extraditables, feminicidas, violadores y secuestradores. Por qué le dio ahora por ir a las cárceles en plena campaña. Semana logró las imágenes del ingreso Verónica a La Picota. #LaPicota

A partir de estos registros, Vicky Dávila también hizo una denuncia sobre la grabación. “Al periodista Javier Barragán de Semana lo tuvieron más de media hora, con su carné retenido, porque grabó la entrada de Verónica Alcocer a La Picota. Lo hicieron retirar del lugar y lo amenazaron con quitarle la acreditación en Presidencia”, dijo Dávila al respecto.

Inpec habría confirmado visita de Verónica Alcocer a La Picota

Un documento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) habría confirmado que Verónica Alcocer tuvo programada dicha visita.

En un documento emitido el pasado 2 de septiembre, habrían estipulado las medidas de seguridad que se tomaron para la llegada de los funcionarios de presidencia al penal.

“Ordenar que, por el día 4 de septiembre de 2025, no se autoriza ni está permitido el ingreso de vehículos dispensadores de artículos, víveres u otro elemento, así como tampoco de personal externo (abogados, visitantes, actividades eclesiásticas, actividades de educación, representantes de bancos u entidades externas) en horas de la mañana. El servicio se retornará después de las 13:30 horas”, dice el documento, difundido también por Vicky Dávila.

Por ahora, desde la Presidencia de la República aún no hay un nuevo pronunciamiento ni más detalles de cuál fue la jornada que adelantó la primera dama en el lugar.

