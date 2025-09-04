La visita de la Primera Dama al centro penitenciario la confirmó la Casa de Nariño, que asegura que se trata de una jornada de ‘Escucha activa’ para conocer sobre los procesos de resocialización de los internos. Además, quieren conocer más de cerca los proyectos productivos de panadería y artesanía, entre otros que apoyan las segundas oportunidades.

Sin embargo, desde muy temprano, Vicky Dávila estuvo denunciando una supuesta reunión en La Picota entre Verónica Alcocer y varios delincuentes de alto nivel, que están recluidos en esa cárcel desde hace años, acusados de diferentes delitos, principalmente, narcotráfico.

Pues la denuncia parece verdad porque este jueves, la precandidata presidencial publicó un video en el que se un convoy que podría ser el de Alcocer, aunque no se ve que ella esté adentro.

Estas son las imágenes que tienen el logo de Semana, casa periodística en la que trabajó Vicky Dávila durante varios años:

Yo no digo mentiras. Verónica Alcocer llegó en una caravana inmensa y ya está dentro de La Picota. El Gobierno tiene que explicar por qué ella está visitando las cárceles a 8 meses de las elecciones presidenciales. ¿Estamos frente al pacto de La Picota 2.0? Verónica se reúne… https://t.co/24zbpqa50S pic.twitter.com/jo7Z6KOrLB — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 4, 2025

“Verónica se reúne con paramilitares, guerrilleros, narcos, extraditables, feminicidas, violadores y secuestradores”, aseguró Vicky Dávila y hasta se atrevió a dar el nombre de las personas con las que estaría reunida la aún esposa del presidente, aunque se ha especulado que ya no están juntos.

En el listado publicado por Vicky Dávila, se resaltan nombres como Fredy Armando Valencia Vargas, más conocido como ‘el monstruo de Monserrate’, uno de los asesinos en serie de los últimos años y Rodolfo Galvis Navarro, alias ‘El Venado’, reconocido en el país por ser jefe de zona en la Mojana sucreña dentro del bloque Francisco Mórelos Peñata, perteneciente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como Clan del Golfo.

Esta es la lista completa de las personas (y los delitos por los que están condenados) que están reunidos con Verónica Alcocer, según la candidata a la presidencia:

Robinson Cerquera Celis, homicidio gravado

Jose Danilo Chaparro Chaparro: feminicidio

Carlos Arturo Pinzón, exparamilitar

Samuel Téllez Núñez , exparamilitar

Juan Carlos Pertus, feminicidio

Héctor Eudoro Rivera Erazo, Los Rastrojos

Mauricio Ortiz Gamboa, abuso sexual

Rodolfo Galvis Navarro, Clan del Golfo

Ronal Alexis Jaimes Tamayo, Farc

Javier Mondragón González, Clan del Golfo

John Freddy Rubiano Sánchez, violador en serie

Harvey Ipuz Rincón, feminicidio

Bernardo Hose Granados Aranzalez, homicidio, extradición

Keiler Heskegyn Ramírez Romero, narcotrafico

Jhoany Ríos Narvaez, secuestro

Faver de Jesus Atehortua Gómez, paramilitar

Jairo Alfonso Suesca Brochero, feminicidio

Rodolfo Coqueco, homicidio

Mario Andrés Carranza Alarcón, secuestro

Wilson Calderón Cardona, paramilitar

Jairo Ferney Martínez Pineda, homicidio

Carlos Argemiro Reyes Reyes, feminicidio

En total, dice la denuncia de la aspirante a la presidencia, serían 58 presos de la libertad los que estarían escuchando a la Primera Dama en La Picota, la mayoría de ellos con una historial delictivo de mucha relevancia. De hecho, dice también Vicky Dávila, se prohibió la entrada o salida de cualquier persona durante el medio día de este jueves.

Hasta el momento, el Gobierno no ha hecho mención a esta situación, pero esperan que haya una respuesta. No obstante, la supuesta visita de Verónica Alcocer a una de las cárceles de máxima seguridad en Colombia recuerda el denominado pacto de La Picota, que fue cuando el hermano del presidente Petro también ingresó a esta prisión y, presuntamente, se reunión con diferentes criminales. Aunque nunca se pudo confirmar de qué hablaron sí está confirmado que Juan Fernando Petro estuvo allá y diferentes fuentes afirman que esa reunión fue clave para evitar que los grupos delincuenciales se opusieran a la presidencia de Petro, pues, a cambio, les habrían hecho promesas de impunidad, no extradición o tratamientos judiciales favorables. ¿La supuesta visita de Verónica Alcocer será una segunda versión de este caso?

Lo curioso es que esta es la primera aparición pública de Verónica Alcocer desde que volvió a Colombia. Su periplo por Europa finalizó en agosto, pero poco se le ha visto en eventos públicos.

