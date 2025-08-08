El camino de Verónica Alcocer como primera dama empezó con mucho movimiento. En el primer año de Gobierno, los colombianos la vieron bailando, opinando y siendo la representante en diferentes eventos locales e internacionales.

Sin embargo, ese protagonismo se vino a menos desde hace un poco menos de dos años. La primera dama dejó de aparecer junto al presidente en los diferentes eventos nacionales y parecía la representante de Colombia frente al Vaticano, pues estuvo en la mayoría de las actividades que hizo el papa Francisco antes de fallecer, en el funeral y en la llegada de el papa León XIV.

De hecho, el mismo presidente en las pocas veces que se ha referido a ella, lo ha hecho con un tono distante, como si ya no fueran pareja. En su más reciente mensaje de cumpleaños solamente le dedicó una foto con un mensaje que decía: “Feliz cumpleaños a esta gran mujer y madre de mis hijos: Antonella, Sofía y Nicolás. Gracias por todo”.

Pues en Caracol Radio revelaron que luego de una larga estadía en Europa, Verónica Alcocer volverá a Colombia “desde el domingo”, dijo la periodista Diana Saray. “Ese día termina la larga estadía que tuvo fuera del país, aprendiendo inglés”, aseguró la comunicadora.

Lee También

Según indicó Saray, Verónica “estuvo con sus hijos en los últimos días”, pues la mayoría de ellos viven en Europa. Pero luego de despedirse de ellos se prepara para volver a Colombia y estar en el último año de mandato de Gustavo Petro.

En la misma emisora, el director del informativo de la mañana, Gustavo Gómez, dijo que “la propia primera dama ha pedido que se le reconstruya el esquema de seguridad que tenía antes de irse. Pidió específicamente que quería el mismo esquema”, así que desde Presidencia trabajan para cumplir con este deseo, pues, debido a su larga estadía fuera de Colombia, estas personas habían sido asignadas a otras personas y estaban cumpliendo otras labores.

Lo que no se sabe es si estarán juntos, pues, aunque nadie lo ha confirmado o desmentido, se especula que Verónica Alcocer y Gustavo Petro se separaron. De ahí que no se les haya vuelto a ver juntos en ningún evento importante y los fríos mensajes que han publicado en redes sociales.

“Su oficina está lista en la Casa de Nariño“, aseguró Diana Saray así que, seguramente, habrá un reencuentro en los pasillos de la casa presidencial. No obstante, Vanessa de la Torre también lanzó un dardo: “El presidente aquí tiene su vida muy organizada sin ella”, lo que parece marcará una línea de diferencia entre ellos dos.

(Vea también: Revelan quién es el astrólogo de Verónica Alcocer; trabajó con Uribe y Diomedes Díaz)

El regreso de Verónica Alcocer para estar al frente en este último año de Petro también es un mensaje de cara al futuro. En algún momento se especuló que ella tenía aspiraciones de tener un cargo público y volver al país podría tener sentido. Además, los cercanos al presidente también están a la expectativa de lo que puede pasar.

Dónde está Verónica Alcocer

“Ella ha estado los últimos meses en Suecia”, aseguró Vanessa de la Torre. Sin embargo, su único paradero no ha sido este país de paisajes hermosos y vida tranquila.

Antes de radicarse allí en los últimos meses, Verónica vivió en Italia, donde “estuvo acompañada de sus amigos y gente que siempre la ha acompañado”.

La versión oficial, que de hecho dio el mismo presidente, es que ella estaba aprovechando el tiempo para aprender inglés y seguramente otros idiomas, así que seguramente este largo tiempo fuera de Colombia le sirvió para mejorar en este segundo idioma que el mismo presidente pidió no sea el segundo idioma que enseñen en los colegios del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.