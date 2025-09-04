El pasado 30 de agosto, Colombia despertó con una noticia triste y sorprendente: Nicolás Ávila Venegas, un respetado politólogo colombiano de 40 años de edad, fue encontrado sin vida en un lujoso sector del norte de Bogotá, una situación que ha desencadenado una ola de consternación en los círculos políticos y diplomáticos del país.

Ávila Venegas, que tenía un brillante legado en el ámbito político, trabajó bajo el Ministerio de Educación de Alejandro Gaviria, el Ministerio del Interior de Fernando Carrillo, y en la misión permanente de Colombia ante la ONU. Su muerte está bajo la lupa de la Unidad de Vida de la Fiscalía, entidad que abrió un expediente por homicidio.

En un hecho marcado por el misterio, el cuerpo de Nicolás fue localizado en la calle 84 con carrera 13, lugar donde el reconocido politólogo llegó aproximadamente a las 10:17 a. m. sin signos vitales. Importante mencionar que Nicolás había dejado su apartamento a las 5:58 de la mañana, por lo que las autoridades tienen la tarea de esclarecer lo sucedido durante este lapso de tiempo.

Para aumentar la intriga, las pertenencias de la víctima, que en principio se reportó contar con ellas, fueron halladas destruidas y su billetera no apareció. Es especialmente notable que dispositivos electrónicos como su teléfono móvil, su computador y el disco duro aparecieran en mal estado, generando dudas sobre lo que realmente ocurrió. “Su celular y computador fueron hallados en mal estado, la billetera está desaparecida,” precisó la Fiscalía.

En medio de la confusión de la desaparición y destrucción de sus pertenencias, las investigaciones ponen sus miras en una posible administración de escopolamina u otra sustancia al politólogo, algo que será ratificado por las autoridades de Medicina Legal. La incertidumbre rodea a este caso, en el que hasta ahora no se han determinado las circunstancias precisas de la muerte de Ávila Venegas o los posibles culpables.

La repercusión de este desafortunado acontecimiento se hace sentir en diferentes sectores de la sociedad, especialmente en la política. Alejandro Gaviria, exministro de Educación, describió en redes sociales al politólogo como “una persona llena de bondad, solidaridad y anhelos de paz” y envió sus condolencias a la familia y amigos del fallecido. Asimismo, Pastor Alape uno de los firmantes del acuerdo de paz, destacó su “compromiso humanista, su dedicación a la paz y su carácter amable”.

Es indudable que la muerte de Nicolás Ávila Venegas, una persona con un impecable recorrido en la diplomacia y un marcado compromiso con la paz y la solidaridad, deja un hueco en la sociedad colombiana que será difícil de llenar.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

