El temprano amanecer de un miércoles cualquiera en Bogotá se teñía de sangre y tragedia. La inseguridad volvía a golpear en la localidad de Puente Aranda, oscureciendo el futuro, agudizando el miedo. Esta vez, su víctima era un hombre de 67 años, un transportador privado, un ex miembro de la fuerza policial; su nombre, Daniel Emilio Quiroga Quiroga.

Eran las 5:42 de la mañana de ese trágico 3 de septiembre de 2025, cuando sicarios a bordo de una moto, echaban a perder el cauce de la vida. Llamados por la fatalidad, se posicionaron uno a cada lado del vehículo Mazda 2 de color plateado en el que Daniel se movilizaba. Seis detonaciones lapidarias condenaron el destino de Quiroga, como informó El Tiempo.

Aunque fue trasladado a un centro médico cercano, los balazos probaron ser letales. Así lo confirmaron las fuentes, que reportaron que no sobrevivió al ataque en el hospital. Aunque inicialmente se creyó que era un hecho aislado, el pasado tiene formas misteriosas de volver a sus protagonistas, de acuerdo con el rotativo.

Allá, en el mismísimo sector, donde el cuerpo de Daniel yacía sin vida, su historia se vio reflejada en un espejo de pesadilla; hace seis años, a Deivis Daniel Quiroga Sarmiento, su propio hijo, le arrebataban la vida en circunstancias casi idénticas, como se dijo en el citado diario.

La historia de Deivis, quien no desconocía los entresijos del comercio en San Andresitos, terminó abruptamente un día de enero de 2019 frente a un CAMI de Puente Aranda. La comunidad se volcó para auxiliar a Deivis, padre de un niño de tan solo dos años, pero poco pudieron hacer por él, según el rotativo.

Puede que, en estas líneas, exista un nexo que una las mortíferas tramas de Deivis y su padre Daniel, más allá de la sangre y una dirección. Los informes indican que el mismo Mazda 2 plateado, bajo las placas BZL 347, que hoy vio la caída de Daniel, llevaba a Deivis aquel fatídico día, de acuerdo con el periódico.

Las investigaciones en curso están buscando revelar las piezas del rompecabezas que conectan estas muertes que, para las autoridades, no son más que la representación de un patrón de violencia que cobija a la familia Quiroga bajo el manto de la muerte con alarmante frecuencia.

Las huellas del pasado de Daniel, ex policía durante tres años, podrían estar ligadas a las amenazas que, según las indagaciones, había recibido su hijo Deivis. La sospecha de que la violencia dirigida no es simple casualidad, da perturbadoras pistas sobre los posibles motivos detrás de estos asesinatos, según el informe periodístico.

En este escenario desalentador, la comunidad y las autoridades siguen recogiendo pruebas, tratando de esclarecer un caso que se enmarca en un ambiente de creciente violencia y ataques dirigidos en Bogotá, especialmente en Puente Aranda.

