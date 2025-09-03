Pese a que el slogan de campaña del alcalde Carlos Fernando Galán era ‘Bogotá camina segura’, ese es quizás el propósito que no ha podido cumplir el actual mandatario y que incluso se ha agravado con los más recientes hechos de inseguridad que hoy afectan gravemente a la ciudadanía, quienes se enfrentan diariamente a casos de robos, extorsiones y hasta asesinatos.

Ahora, en la localidad de Fontibón se presentó una masacre contra tres personas. De acuerdo a lo que informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, el hecho ocurrió cuando las víctimas salieron a hacer ejercicio al parque conocido como La Giralda. Todo sucedió el pasado sábado 31 de agosto, alrededor de las 9:30 p. m.

Las víctimas fueron identificadas como Diego Alejandro López, de 26 años; Yonir Antonio Baptista, de 22 años; y Ovanis Cordero, de 30 años. Todo ocurrió cuando estas personas hacían deporte y consumían algunos alucinógenos. Allí, de un momento a otro, un carro Mazda de color rojo se les acercó al lugar y de ahí descendieron 4 hombres fuertemente armados, quienes decidieron disparar indiscriminadamente, de acuerdo con la cadena radial.

Pese a que los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos, ya llegaron todos sin signos vitales y fue imposible salvarles la vida. Lo que se cree es que esta masacre estaría relacionada por ajuste de cuentes entre bandas dedicadas al microtráfico.

Los delincuentes huyeron en el vehículo con rumbo desconocido y las autoridades revisan las cámaras de seguridad para determinar qué fue lo que pasó con estas personas.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.