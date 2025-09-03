Pavorosas son las imágenes compartidas en redes sociales en las que se ve el pésimo estado en el que está saliendo el agua que llega a muchas casas de Bogotá.

Este miércoles, la Alcaldía y el Acueducto le quitaron el agua a más de 100 barrios en las localidades de Suba, Engativá y Kennedy, para adelantar las obras en la calle 153 y esto, al parecer, está provocando un detrimento en la calidad del agua que llega a las viviendas en diferentes sectores.

Imágenes compartidas por Caracol Radio muestra un vaso lleno de agua completamente amarilla, que, de hecho, ni parece agua. Según la emisora, en algunos sectores de las localidades del norte y del occidente de Bogotá se está viviendo esta situación.

#BOGOTÁ. Agua de color amarillo está saliendo por las tuberías en algunos sectores de las localidades del norte y occidente de Bogotá. Desde la empresa de acueducto (@AcueductoBogota) explicaron que se debe a obras en la ciudad, pero que ya se esta trabajando en solucionarlo.… pic.twitter.com/PPM8rOX0yu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 3, 2025

En la misma emisora dieron a conocer que desde el Acueducto les comunicaron que el color del agua se debe a las obras que hay en diferentes puntos de la ciudad, pero que ya se está trabajando en solucionarlo.

Las imágenes son muy alarmantes porque es evidente que esta agua está completamente contaminada, que llega por las tuberías que los bogotanos usan para bañarse, lavar sus utensilios, las manos y hasta cocinar.

Cortes de agua en Bogotá hoy

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció recientemente que entre el 1 y el 4 de septiembre de 2025, se realizarán interrupciones en el servicio de agua en varias localidades de Bogotá. Los cortes temporales son necesarios para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y reparación en las redes de distribución del acueducto, cuya finalidad es reducir los daños en las tuberías y otros accesorios. Dependiendo de la localidad y la obra que esté en marcha, las interrupciones del suministro podrían durar entre 24 y 27 horas.

Los cortes de agua se implementarán en distintas localidades de la ciudad como: Puente Aranda, Engativá, Suba, Fontibón, Usme, Kennedy y Chapinero, afectando diversidad de barrios en cada una. En este sentido, la EAAB subraya la importancia de que los residentes de estas áreas almacenen suficiente agua para el consumo antes del corte y hagan un uso responsable del recurso. Asimismo, aconseja consumir el agua almacenada en recipientes en un plazo máximo de 24 horas para garantizar su calidad y seguridad.

Además, a partir del 3 de septiembre hasta la madrugada del 5, se realizará una suspensión importante en la localidad de Suba, con duración de 48 horas, debido a las obras en la Avenida El Rincón – Tabor y la Avenida Boyacá. En algunos sectores, la recuperación del servicio podría demorar hasta 12 horas adicionales. Este corte afecta principalmente a las localidades de Suba, Engativá y Kennedy, pues son más de 100 barios afectados en estas 3 localidades.

“Para mitigar las afectaciones de los cortes, hemos habilitado puntos estacionarios de agua en las zonas afectadas, como Suba, así como carritos tanques que se pueden solicitar a través de la Acualínea 116″, aseguró un portavoz de la EAAB. Añadió que estos puntos de agua estarán disponibles desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. durante el tiempo que dure la suspensión del servicio.

Desde el Acueducto señalan que estos cortes, aunque puedan parecer una molestia inicial, hacen parte de un plan mayor de la EAAB que busca la mejora continua de la infraestructura y prevenir daños mayores futuros que pudieran interrumpir de manera más severa el suministro de agua.

