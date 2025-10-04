Donald Trump lanzó una fuerte advertencia al grupo islamista Hamás este sábado. En un mensaje en su red social Truth, el mandatario advirtió que “no tolerará ningún retraso” en la aplicación del plan de liberación de rehenes que permanecen en la Franja de Gaza.

En su mensaje, insistió en que la prioridad de su gobierno es que las familias puedan recuperar a sus seres queridos y que los compromisos pactados se cumplan en el menor tiempo posible.

Este es la publicación del mandatario:



Trump destacó que Israel haya pausado de manera temporal los bombardeos en la Franja para permitir que avance el proceso de entrega de rehenes y se abra la posibilidad de avanzar en un eventual acuerdo de paz.

“Me alegra que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar una oportunidad a la liberación de los rehenes y a un acuerdo de paz”, publicó el presidente en Truth Social.

En esa línea, el mandatario estadounidense fue tajante en su mensaje hacia Hamás. “Hamás debe actuar rápido, de lo contrario se barajarán todas las opciones. No toleraré ningún retraso”, escribió en su publicación.

Aunque no detalló qué medidas podría tomar Washington si no se cumple el cronograma de liberaciones, Trump dejó entrever que su administración considera varios escenarios para presionar al grupo armado.

Este pronunciamiento se da en medio de la crisis humanitaria que atraviesa Gaza y mientras la comunidad internacional insiste en la necesidad de encontrar salidas diplomáticas que garanticen tanto la liberación de los cautivos como la protección de la población civil.

