El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Hamás hasta las 22H00 GMT del domingo (5:00 p. m. hora Colombia) para que acepte su plan de paz en Gaza y advirtió este viernes al movimiento islamista palestino que si lo rechaza se enfrentará “al infierno”.

“We will have PEACE in the Middle East one way or the other. The violence and bloodshed will stop. RELEASES THE HOSTAGES, ALL OF THEM, INCLUDING THE BODIES OF THOSE THAT ARE DEAD, NOW! An Agreement must be reached with Hamas by Sunday Evening at SIX (6) P.M., Washington, D.C.… pic.twitter.com/TiIzOLFhE5 — The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025

“Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás“, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

El magnate republicano fijó este plazo después de que un dirigente de Hamás dijera que el movimiento necesitaba más tiempo para estudiar el proyecto, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump (…) e informó a los mediadores de que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo”, declaró bajo anonimato este alto mando del movimiento a AFP.

El plan esbozado por Trump contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza tras casi dos años de guerra.

A esto le seguiría una autoridad de transición, encabezada por el propio Trump.

Pero Mohamad Nazal, miembro del comité político de Hamás, que gobierna Gaza, afirmó el viernes que el plan presentaba puntos que preocupan.

“Estamos en contacto con los mediadores y con las partes árabes e islámicas, y nos tomamos muy en serio alcanzar un acuerdo”, explicó. “Pronto anunciaremos nuestra posición”.

¿Qué piden Hamás e Israel para hacer cese al fuego?

Una fuente palestina cercana a la cúpula de Hamás dijo a AFP el miércoles que el grupo “quiere enmendar alguna de las cláusulas como el desarme y la expulsión de los dirigentes de Hamás”.

Los líderes del grupo también quieren “garantías internacionales de una retirada completa de Israel de la Franja de Gaza” y de que no habrá intentos de asesinato contra ellos dentro o fuera del territorio, ahondó esta fuente.

Otra fuente cercana a las negociaciones explicó a AFP que “existen dos opiniones dentro de Hamás”: una que respalda aprobar la propuesta y que da “la prioridad” a un alto al fuego; y otra que “tiene importantes reservas hacia algunas cláusulas clave, rechaza el desarme y la expulsión de cualquier palestino de Gaza”.

En el terreno, la Defensa Civil del territorio palestino, una fuerza de socorristas que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, reportó intensos bombardeos israelíes y fuego de artillería sobre Ciudad de Gaza.

El ejército israelí lanzó en septiembre una gran ofensiva aérea y terrestre para tomar el mayor núcleo urbano de Gaza, que obligó a huir hacia el sur de la Franja a cientos de miles de personas.

A causa de las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas, la AFP no puede verificar de forma independiente los detalles proporcionados por la Defensa Civil o el ejército israelí.

El portavoz de Unicef, James Elder, declaró que no hay ningún lugar seguro para los palestinos que recibieron órdenes de evacuar Ciudad de Gaza y que las zonas designadas por Israel en el sur son “lugares de la muerte”.

