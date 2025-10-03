El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió al mensaje en el que Hamás aseguró estar dispuesto a liberar rehenes para poner fin el fuego en la franja de Gaza.
(Vea también: Amenazante mensaje de Trump a Hamás: le da hasta el domingo o desatará “el infierno total”)
En esa línea, Trump exigió a Israel que dejara de bombardear Gaza, después de que el movimiento islamista palestino hiciera su declaración este mismo viernes.
“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.Lee También
Reanudan los vuelos en el aeropuerto de Múnich tras la interrupción por drones Comerciantes y políticos se movilizan contra la implantación de tiendas Shein en Francia Mánchester: una de las víctimas en ataque a Sinagoga habría muerto por disparos de la Policía Hamás dice necesitar más tiempo para estudiar plan de paz de Trump para Gaza
Esta es la publicación del presidente de Estados Unidos :
Posición de Donald Trump sobre los rehenes en Gaza
Para justificar su solicitud a Israel, el presidente norteamericano señaló que “hora mismo es demasiado peligroso” liberar a los rehenes, por lo que se están “negociando detalles que aún deben resolverse”.
Sin embargo, el anuncio se hizo sin precisar cuáles son los canales diplomáticos abiertos ni los actores involucrados.
De acuerdo con Trump, la situación humanitaria en Gaza exige medidas inmediatas que faciliten tanto el rescate de rehenes como la reducción de la violencia en la región.
“No es solo Gaza, es paz en Medio Oriente”, dice Trump
El mandatario aseguró que su mensaje no se limita al conflicto actual en Gaza, sino que apunta a un horizonte más amplio. “Esto no es solo sobre Gaza, es sobre la tan anhelada paz en Medio Oriente”, afirmó, aludiendo a un objetivo de largo plazo que ha sido esquivo durante décadas.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO