El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió al mensaje en el que Hamás aseguró estar dispuesto a liberar rehenes para poner fin el fuego en la franja de Gaza.

En esa línea, Trump exigió a Israel que dejara de bombardear Gaza, después de que el movimiento islamista palestino hiciera su declaración este mismo viernes.

Esta es la publicación del presidente de Estados Unidos :

Posición de Donald Trump sobre los rehenes en Gaza

Para justificar su solicitud a Israel, el presidente norteamericano señaló que “hora mismo es demasiado peligroso” liberar a los rehenes, por lo que se están “negociando detalles que aún deben resolverse”.

Sin embargo, el anuncio se hizo sin precisar cuáles son los canales diplomáticos abiertos ni los actores involucrados.

De acuerdo con Trump, la situación humanitaria en Gaza exige medidas inmediatas que faciliten tanto el rescate de rehenes como la reducción de la violencia en la región.

“No es solo Gaza, es paz en Medio Oriente”, dice Trump

El mandatario aseguró que su mensaje no se limita al conflicto actual en Gaza, sino que apunta a un horizonte más amplio. “Esto no es solo sobre Gaza, es sobre la tan anhelada paz en Medio Oriente”, afirmó, aludiendo a un objetivo de largo plazo que ha sido esquivo durante décadas.

