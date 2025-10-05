“Creo que tanto los israelíes como todo el mundo reconocen que no se puede liberar a los rehenes en medio de los ataques, por lo que estos tendrán que cesar”, declaró Rubio en la cadena CBS News.

Trump mandó hasta a su yerno a Medio Oriente para cerrar con Hamás negociación sobre rehenes

“No puede haber una guerra en medio de todo esto”, agregó el máximo representante diplomático estadounidense.

Donald Trump, confiado en cese de bombardeos

Por su parte, en un intercambio de mensajes con un reportero de CNN este domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió afirmativamente cuando se le preguntó si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar en Gaza.

Los negociadores de Israel y Hamás tenían previsto mantener conversaciones en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, y Netanyahu expresó su esperanza de que los rehenes retenidos en Gaza pudieran ser liberados en cuestión de días.

El impulso diplomático se produce tras la respuesta positiva del grupo palestino a la hoja de ruta de Trump para el fin de los combates y la liberación de los cautivos en Gaza a cambio de palestinos retenidos en cárceles israelíes.

Rubio, quien apareció en varios programas dominicales hablando sobre la situación en Gaza, dijo en la NBC, que había “desafíos logísticos” que abordar para allanar el camino a la liberación de los rehenes.

También pronosticó que los objetivos a largo plazo serán “aún más difíciles” de alcanzar, en términos de cómo se gobernará el territorio devastado por la guerra y el desarme de Hamás.

“No se puede establecer una estructura de gobierno en Gaza que no sea Hamás en tres días. Es decir, llevará tiempo”, declaró a la NBC.

Trump, por su parte, dijo a CNN que esperaba “pronto” claridad sobre si el grupo palestino estaba comprometido con la paz. Añadió que si Hamás se negaba a ceder el poder, se enfrentaría a una “extinción total”.

