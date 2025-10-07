Con el apoyo del Gobierno de Gustavo Petro, este martes se organizaron varias movilizaciones en la capital del país. Diversos colectivos marchan para solicitar el fin del conflicto entre Israel y Palestina.

En los últimos días, la capitán vivió jornadas similares, pero a menor escala, en las que se presentaron hechos violentos. Locales comerciales, el sistema Transmilenio y algunos Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía fueron vandalizados.

Por esta razón, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la no violencia y anunció que protegerá la embajada de Estados Unidos, luego de un llamado preocupante del gobierno de Donald Trump.

“El gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EE. UU., pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano. Les solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del gobierno de EEUU, y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución. Paz en el Caribe y Paz en el mundo”, indicó el mandatario.

Puntos de encuentro y horarios de protestas pro-Palestina

De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, los horarios y puntos de encuentro en Bogotá son los siguientes.

10:30 a.m. → Marcha en solidaridad con Palestina desde la Universidad Distrital – sede Macarena.

1:00 p.m. → Caravana/Rodada por Palestina desde el Aeropuerto El Dorado.

1:00 p.m. → Marcha en solidaridad con Palestina desde la Universidad Pedagógica Nacional.

4:00 p.m. → Caravana/Rodada “Por Palestina 2.0” desde la Universidad Nacional de Colombia, convocada por Comunidad Palestina de Colombia, Global Moment to Gaza, Bosaet la Bici y Techo Bike.

4:30 p.m. → Marcha nacional en solidaridad con Palestina desde la Embajada de Estados Unidos, convocada por el Comité de Acciones por Palestina.

