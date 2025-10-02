La tarde de este jueves 2 de octubre, Bogotá vivió momentos de tensión en la localidad de Chapinero por cuenta de una manifestación pro Palestina que terminó afectando gravemente la movilidad en la carrera Séptima con calle 72.

La concentración, que inició frente a la sede de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), derivó en bloqueos en ambos sentidos de la vía principal y obligó a las autoridades a intervenir.

Los manifestantes marchaban con pancartas y banderas en apoyo a Palestina cuando un grupo decidió tomarse la vía, lo que causó una parálisis vehicular en el sector. Ante la magnitud del bloqueo y la resistencia de algunos participantes, la Policía Metropolitana desplegó una tanqueta para dispersar a los asistentes.

Uso de tanqueta y tensión en el sector de Chapinero, en Bogotá

Imágenes pubicadas por Kien y Ke, muestran que la tanqueta avanzó por la carrera Séptima lanzando agua a presión contra los manifestantes. El chorro impactó a varios de ellos, que se dispersaron hacia los andenes y calles aledañas. El estruendo del agua golpeando el pavimento aumentó el ambiente de tensión, mientras transeúntes y comerciantes se resguardaban para evitar quedar en medio del choque.

La escena fue descrita por vecinos como un episodio de fuerte confrontación. Algunos participantes de la marcha respondieron con gritos y consignas, mientras que otros se refugiaron para evitar el contacto directo con el agua.

Movilidad afectada en Bogotá por protestas pro Palestina

La intervención de la tanqueta obligó a suspender temporalmente la circulación de buses del SITP y causó desvíos en varias rutas del transporte público. Los pasajeros reportaron demoras significativas y aglomeraciones en los paraderos de la zona.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores y peatones utilizar vías alternas como la avenida Caracas y la carrera 11 para evitar mayores contratiempos.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno pidió calma a los manifestantes y respeto por los protocolos de seguridad. Hasta el momento no se reportan heridos, pero sí afectaciones materiales menores y persistente congestión vehicular en Chapinero.

