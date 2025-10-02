La tarde de este jueves 2 de octubre, Bogotá vivió otra jornada de disturbios tras una manifestación en apoyo a Palestina que se concentró en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo que inició como un plantón terminó en actos vandálicos sobre la avenida Chile, donde un grupo de encapuchados atacó un CAI de la Policía, en plena localidad de Chapinero.

De acuerdo con testigos, los manifestantes lanzaron objetos contra la fachada del CAI, rompieron vidrios y pintaron grafitis con mensajes de protesta. Este episodio encendió las alarmas de los vecinos del sector, que manifestaron sentirse inseguros por la escalada de violencia.

“Lo que más miedo da es que uno no sabe hasta dónde puede escalar la violencia. Uno escucha explosiones, piedras contra el CAI y siente que en cualquier momento se meten a los edificios”, dijo una residente de Chapinero a Alerta Bogotá.

Los videos publicados en redes sociales dan cuenta del hecho y de cómo quedó el CAI después del ataque. Vidrios rotos, pintura roja, grafitis alusivos a Palestina, artefactos destruidos y hasta la bocina de un telefono hicieron parte de la escena. El lugar quedo deshecho:

#ATENCIÓN Manifestantes Pro Palestina atacan el CAI de la calle 72 con carrera 7ma… Protestas que cumplen su segundo día consecutivo en Chapinero, frente a la detención de dos colombianas en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza. Información en @Citytv pic.twitter.com/sKep3IK3xL — Daniela Espitia (@daniespitia9) October 2, 2025

#BOGOTÁ. [16:50h] Se presenta manifestación en la loc/Chapinero, Av. Carrera 7 con calle 72, bloqueado ambos sentidos viales. Según informan; manifestantes vandalizaron el CAI y quemaron bandera de la Policía. Bastante congestión vehicular en la zona. MÁS 👉… pic.twitter.com/H1npxrU0KI — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 2, 2025

Movilidad afectada y desvíos en transporte público

La protesta, que se había convocado para rechazar la ofensiva militar en Gaza, rápidamente alteró la movilidad en la zona. TransMilenio informó que varias rutas zonales del SITP debieron desviarse por la carrera Novena y la calle 73.

La congestión se extendió a otras vías de Chapinero y complicó el tránsito en horas de la tarde.

El balance preliminar indica que no se reportaron personas heridas, aunque sí se registraron daños materiales en el CAI y afectaciones en la movilidad. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente, ya que no se descartan nuevos bloqueos o alteraciones en horas de la noche.

