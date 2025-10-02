Luego de las protestas que desataron las acciones de Israel contra embarcaciones de la Flotilla Global Sumud que llevaban ayuda humanitaria a Gaza, circulan en redes sociales imágenes de las afectaciones que dejaron algunos actos vandálicos.

En este sentido, un local de Starbucks, ubicado en la calle 72 con carrera novena, resultó afectado luego de que le lanzaran una piedra a sus ventanales y lo pintaran con grafitis, según informó La FM.

Asimismo, la emisora reportó que a pocos metros del lugar del primer incidente mencionado, le lanzaron pintura roja a un CAI de la Policía en el marco de las mismas manifestaciones.

#Bogotá | Tras las protestas en favor de Palestina y contra la detención de dos colombianas en la flotilla que lleva ayuda humanitaria al enclave, una persona le lanzó una piedra al local Starbucks de la calle 72 en reiteradas ocasiones y grafiteó su fachada. 📸 – Marlon Barros pic.twitter.com/HYpbsaRABQ — La FM (@lafm) October 2, 2025

Por otro lado, Caracol Radio reportó que un hombre resultó herido en la cabeza luego de un enfrentamiento con manifestantes en la calle 73 con carrera Novena.

El hecho ocurrió cuando, según testigos, el ciudadano arrebató una bandera palestina a los manifestantes. En respuesta, varias personas reaccionaron de forma violenta y lo golpearon con una cadena metálica, provocándole una herida grave.

De acuerdo con la emisora, el hombre fue trasladado consciente, pero con un abundante sangrado en la cabeza, a la Clínica San Ignacio, después de recibir atención de gestores de convivencia de la Alcaldía de Bogotá.

🧵 | A pocos minutos del local, en la misma calle 72, se encuentra el CAI Chile de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los manifestantes lanzaron pintura roja durante la protesta, y los uniformados ubicaron vallas a su alrededor como forma de prevención por más posibles marchas. pic.twitter.com/8VRWgG3S1z — La FM (@lafm) October 2, 2025

Dos colombianas fueron retenidas en Israel a bordo de embarcación con ayuda humanitaria

Dos mujeres de nacionalidad colombiana fueron retenidas en Israel mientras viajaban en una embarcación que transportaba ayuda humanitaria destinada a la población palestina.

Según reportes iniciales de medios internacionales, la detención se produjo cuando el barco fue interceptado por las autoridades israelíes en medio de las restricciones impuestas a este tipo de misiones.

Las colombianas fueron identificadas como Manuela Bedoya y Luna Valentina Barreto. Este episodio ocurre en un contexto de creciente tensión en la región y causa preocupación entre organizaciones humanitarias, que denuncian obstáculos para la entrega de suministros básicos en territorio palestino.

