La tensión alrededor de la Flotilla Global Sumud aumentó en las últimas horas, luego de que la Armada israelí usara cañones de agua contra el buque Meteque, una de las 44 embarcaciones que integran la misión internacional que busca llevar ayuda humanitaria hacia Gaza.

De acuerdo con los organizadores, varios barcos ya habrían sido interceptados por fuerzas israelíes, aunque aún no hay claridad sobre cuántos ni el destino de sus tripulantes. Las dudas crecen sobre lo que pasará con las personas detenidas y si serán trasladadas a puertos israelíes, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Por qué usan cañones de agua contra barcos

El uso de cañones de agua en alta mar es una táctica que busca desestabilizar y frenar la navegación de las embarcaciones, pero al mismo tiempo representa un alto riesgo para la tripulación, pues puede ocasionar caídas, choques entre barcos e incluso hundimientos parciales, dependiendo de la fuerza del impacto.

OTHER SHIPS OF THE #GlobalSumudFlotilla ARE STILL SAILING 🙌🙌 TO GAZA 🥂 pic.twitter.com/w2yMcrcMrx — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

Horas antes del ataque, la coalición humanitaria había advertido que ingresaba en la denominada “zona de alto riesgo”, el área marítima donde flotillas anteriores fueron atacadas o detenidas por el Ejército israelí.

La situación mantiene la atención internacional sobre el futuro inmediato de la flotilla y de los tripulantes que todavía avanzan rumbo a Gaza bajo un fuerte cerco militar.

