La Armada de Israel interceptó este miércoles 1 de octubre a varios barcos de la Flotilla Global Sumud, una misión internacional que buscaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Según confirmaron los organizadores, la flotilla había ingresado horas antes a lo que denominaron como “zona de alto riesgo”, el mismo sector marítimo en el que misiones similares han sido atacadas o detenidas por fuerzas israelíes en el pasado.

El operativo se produjo en medio de un fuerte despliegue militar en aguas del Mediterráneo, mientras las embarcaciones avanzaban hacia el enclave palestino. Desde la organización, que reúne activistas de varios países, habían advertido de la posibilidad de una intercepción, recordando lo ocurrido con flotillas anteriores.

Lee También

5:05 p.m2025-10-01T17:05:59-05:00 ID: pxzpp Quiénes son las colombianas que van en la flotilla de Gaza Dos colombianas fueron identificadas entre la tripulación de la Flotilla Global Sumud: Manuela Bedoya y Luna Valentina Chía. Ellas mismas difundieron en redes sociales imágenes que muestran el instante en que las embarcaciones quedaron bajo el cerco de la Marina israelí.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.