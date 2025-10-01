Los organizadores de la Flotilla Global Sumud confirmaron este 1 de octubre que varios de sus buques fueron interceptados por la Armada israelí cuando se acercaban a la Franja de Gaza.

Horas antes, la coalición humanitaria había advertido que ingresaba a una “zona de alto riesgo”, conocida por ser el punto en el que flotillas anteriores han sido atacadas o detenidas por el Ejército de Israel.

En esta oportunidad se reveló que dos colombianas hacían parte de la tripulación: Manuela Bedoya y Luna Valentina Chía. Ambas compartieron en redes sociales imágenes del momento exacto en el que las embarcaciones fueron rodeadas por activos de la Marina israelí.

La presencia de las dos jóvenes colombianas en la misión humanitaria pone rostro nacional a un operativo que ya ha provocado preocupación internacional por la seguridad de los tripulantes.

