El accidente de tránsito habría ocurrido pasadas las 9 de la noche del domingo, 28 de septiembre, en la localidad de Usaquén (Bogotá).

En las imágenes publicadas por la cuenta en X @Colombia Oscura, se puede ver el momento exacto en el que dos domiciliarios se chocan en una intersección de la vía, luego de exceder los límites de velocidad y de que uno de ellos no respetara la señal de ‘pare’.

Al parecer, los responsables son trabajadores de las plataformas Rappi y Didi Food, por el color de sus cajones en los que transportan la comida; sin embargo, ninguna de las empresas se ha pronunciado al respecto.

El video, que es impactante por la gravedad del siniestro, refleja el momento de pánico que se vivió en la vía de la capital, pues la cámara de seguridad del sector grabó los gritos de dolor de los motociclistas afectados.

#IMPRESIONANTE 🚨 Un domiciliario de Rappi y otro de Didi, protagonizaron un aparatoso accidente en el b/San Patricio, loc/Usaquén (Bogotá), el pasado domingo 28SEP. En video captado por cam/seguridad de establecimiento cercano, registró el momento del impacto siendo las 9:14PM. pic.twitter.com/JX2WC7i1Rc — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 30, 2025

La grabación causó un sinfín de comentarios en redes sociales, sobre todo, en tono de crítica por parte de algunos ciudadanos, que aseguraron que el exceso de velocidad y las imprudencias son habituales en algunos domiciliarios de la zona.

“Se ve clarísimo donde está el pare y tiene el descaro de pitar”; “Es impresionante como los que trabajan en esas plataformas manejan tan mal. Literalmente no entienden que las normas de tránsito están para protegerlos”; “Eso es lo que pasa cuando los conductores se pasan los pare y piensan que solo pitando es suficiente”.

