El vidente colombiano Uriel Vásquez Gualteros dejó a sus seguidores en un estado de incertidumbre y temor. El pasado 29 de septiembre de 2025, a través de sus redes sociales, el clarividente dio a conocer la alarmante visión.

Una de sus profecías plantea la ocurrencia de un accidente vial masivo que desataría el pánico y dejaría numerosas víctimas, según lo mencionó en un video que subió a redes sociales como TikTok. Esto días después de alertar sobre un accidente aéreo.

“Les quiero compartir a todos ustedes, mediante este video, una revelación que me mostraron, bastante fuerte, bastante importante. Me mostraban algo relacionado con un fuerte accidente en carreteras de Colombia”, indicó Vásquez en la grabación.

Aunque no precisó detalles de ubicación o tiempo, la magnitud del siniestro descrito mantuvo en vilo a muchos ciudadanos que se preguntan cuándo ocurrirá este evento.

“Habría varias personas afectadas y se veían varias personas involucradas en esta situación o hecho vial. Se veía cómo las personas salían en busca de ayuda. Se veía la desesperación de varias personas buscando ayuda, un auxilio, un socorro por los que estaban siendo afectados por esta eventualidad”, agregó el colombiano.

Reacciones a la predicción sobre grave accidente vial en Colombia

Sin embargo, la vaguedad de sus declaraciones ha desatado todo tipo de especulaciones entre quienes lo siguen, pero también entre los escépticos que cuestionan su autenticidad.

“Pues accidentes viales ocurren todos los días y en todos lados” y “Muchos han dicho lo mismo sobre sismos fuertes y nunca sucede nada”, son algunos de los comentarios que no le dan credibilidad.

No obstante, la mayoría de internautas respaldan la visión y resaltan la exactitud de las predicciones del vidente en eventos que habrían pasado en anteriores oportunidades.

“Totalmente, eres muy acertado en las predicciones. Dios protege a todos los que andamos por carretera” y “Ay Dios, y la otra semana salen los estudiantes a la semana de receso. Dios cuide de todos nosotros y no permita que esta revelación se haga realidad”, escribieron otros internautas.

No es la primera vez que Uriel Vásquez, con un creciente número de seguidores en redes sociales, provoca repercusiones con sus anuncios. Su fama se ha forjado en base a predicciones y advertencias de eventos nefastos, desde terremotos hasta asesinatos de figuras políticas.

Vásquez insiste en que sus mensajes provienen de un “plano espiritual” y se muestra confiado en su misión de alertar a la sociedad sobre los inminentes peligros que vislumbra.

