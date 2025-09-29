Normalmente, cuando una persona cumple años, las sorpresas son todas para esa persona, pues en Latinoamérica son comunes las serenatas, las flores, comidas especiales y mucho más.

Sin embargo, en esta oportunidad una mujer mayor quiso cambiar esa situación, ya que fue ella quien en su cumpleaños decidió preparar un acto para sorprender a sus invitados, con quienes estaba celebrando su cumpleaños número 93.

Tal como se puede ver en un video compartido en las redes sociales, todo el mundo estaba a la expectativa de que entrara Esperanza, la protagonista de la situación, por lo que apagaron las luces y demás.

En ese momento, la abuela entra tapada por una cobija a paso lento, pero seguro, mientras suena de fondo la canción ‘Todos me miran’ de Gloria Trevi. Cuando la canción pasa su parte lenta y explota, la mujer, con una sonrisa en su rostro, se quita la cobija y comienza a bailar, sorprendiendo y subiéndole el ánimo a todos los presentes. Este es el video en cuestión:

@belencampya Feliz cumpleaños abuelita 🎉🎂❤️ 93 años y tiene mucha energía 🥹 Te amamos!! ✨👏🏾❤️ . . Hoy 29 de Setiembre es oficialmente el cumpleaños de mi abuelita Esperanza ❤️ Gracias a todos por sus bellos comentarios y compartir también sus historias. Han hecho que esto sea uno de los recuerdos más memorables para nosotros, para toda la vida🙏🏾 ♬ sonido original – ñaña Coco

El video, que está lleno de ternura y amor, ha impactado de gran manera en las personas de TikTok, por lo que ya tiene más de 820.000 ‘likes’, 13.000 comentarios y se ha compartido en más de 100.000 oportunidades, pues a muchas personas les recordó el abuelo que ya no está, mientras que otros simplemente celebran la vitalidad de la mujer.

Ahora, esa no fue la única canción que bailó la mujer, ya que apareció otro video en el que se ve bailando con su esposo a un paso lento, pero con mucho ambiente. Así siguió la fiesta:

Estos videos recuerdan que siempre hay que aprovechar a los abuelos hasta el último día, ya que son muestra de amor, lealtad, cariño y unión familiar que cualquier persona necesita.

