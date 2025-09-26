El municipio de San Ramón, California (Estados Unidos), se convirtió en el escenario de un robo millonario ejecutado con una audacia pasmosa que recuerda a las películas de atracos. La víctima fue Heller Jewelers, una exclusiva joyería que, en pleno día, fue asaltada por un grupo masivo de delincuentes. La irrupción ocurrió el pasado lunes 22 de septiembre, cuando aproximadamente 25 hombres enmascarados y, según los informes, armados, irrumpieron en el local. El violento asalto, captado en su totalidad por las cámaras de seguridad, expuso una coordinación y un descaro inusuales para un robo de esta naturaleza.

La acción delictiva fue vertiginosa y brutal. La banda, vestida con uniformes negros y portando guantes, no dudó en usar la violencia para conseguir su objetivo. Los videos de vigilancia confirmaron que los asaltantes dispararon contra la entrada de la joyería antes de ingresar para intimidar y asegurar el control del espacio. Una vez dentro, procedieron a destrozar las vitrinas con mazos y herramientas, hurtando joyas valoradas en un impresionante total de un millón de dólares.

La huida fue tan caótica como la entrada: mientras la multitud de asaltantes se dispersaba con el botín, uno de ellos disparó contra una puerta de cristal, presumiblemente para asegurar su salida o como acto final de vandalismo. La alerta llegó a la Policía de San Ramón a la 1:50 p. m., momento en que se desplegó un operativo de búsqueda que daría frutos horas después, confirmando la rápida respuesta de las autoridades locales ante el violento suceso.

Lee También

La operación policial logró la detención inicial de siete sospechosos, lo que representa un avance significativo en la desarticulación de esta gavilla. Los arrestados tienen edades comprendidas entre los 17 y 31 años, sugiriendo la participación de elementos jóvenes y adultos en el crimen. Las capturas se hicieron en dos puntos clave: cuatro de los implicados fueron detenidos en Oakland, mientras que los tres restantes cayeron en la estación Dublín BART, lo que indica que la banda pudo haber utilizado la red de transporte público en su intento de escape. La investigación continúa abierta para dar con el paradero del resto de los participantes y recuperar la mercancía robada, de acuerdo con información de distintos medios de comunicación internacionales.

¿Quién es el propietario de Heller Jewelers?

La joyería Heller Jewelers es propiedad y fue fundada por Scott Heller, quien la dirige junto a su esposa Catherine Heller. La historia de la empresa familiar se remonta a 1996, año en que el matrimonio abrió las puertas de la primera tienda en San Ramon’s Magnolia Square, California. El compromiso de la pareja con el servicio personalizado y la calidad ha posicionado a la compañía como un referente en la industria del lujo en el área de Tri-Valley, con una amplia gama de colecciones y servicios especializados en relojería y joyería fina.

(Vea también: Oferta de empleo de hija de María Fernanda Cabal levantó ampolla; hasta Karen Sevillano la paró)

Heller cuenta con una sólida trayectoria en el sector. Tras graduarse de la escuela secundaria, completó sus estudios en el Gemological Institute of America, obteniendo la certificación de graduado gemólogo en 1981. Este conocimiento especializado fue la base para emprender su proyecto en el área de la Bahía. Además de su labor empresarial, los Heller son conocidos por su activa participación y generosas contribuciones a la comunidad de Danville y Tri-Valley, lo que refuerza el carácter de la joyería como un negocio local y familiar con fuertes lazos en la región.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.