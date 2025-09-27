Luli Bertelotti, creadora de contenido conocida en redes sociales como ‘Luli de los cruceros’, sorprendió a sus más de 150.000 seguidores al anunciar que pone fin a su vida laboral en los barcos de Royal Caribbean, compañía en la que alcanzó su mayor reconocimiento profesional. La noticia llegó en el mejor momento de su carrera, justo después de ser ascendida a ‘photo manager’, el cargo más alto en el área de fotografía a bordo.

Durante casi nueve años, la joven argentina compartió en YouTube, Instagram y TikTok su experiencia en alta mar. Viajó por el mundo a bordo de buques icónicos como el ‘Icon of the Seas’ y el ‘Quantum of the Sea’, mientras mostraba la rutina de los tripulantes y detalles desconocidos de la vida en cruceros.

En su último video, titulado “Trabajé en cruceros 9 años, me ascendieron, y renuncié”, explicó que tomar esta decisión fue un proceso personal que maduró con el tiempo. “Creo que esto será un balde de agua fría para muchos, pero llegar a esta decisión fue un proceso muy personal que recién ahora puedo compartir”, dijo.

Aunque agradeció la oportunidad y reconoció que se sintió feliz con el ascenso, confesó que el nuevo cargo no la representaba del todo. “A mí me ascendieron sin que yo lo pida. Me dieron un barco re bueno y con un itinerario genial, y fue como: ‘Wow, es como que ahora que lo dejé de buscar (…) no sé, pero ya no lo quiero’. Me hizo muy feliz y me encantó. Siento que es perfecto porque termino esta etapa de mi vida habiendo llegado a lo más alto”, relató.

La decisión también estuvo marcada por momentos familiares que la hicieron replantear sus prioridades. Luli recordó, con nostalgia, el cumpleaños número cinco de su sobrina y los 18 de su hermano, fechas en las que no pudo estar presente. “Yo quería estar ahí, con ellos, me perdí un montón de momentos familiares”, aseguró.

En el caso de su hermano, la única manera de acompañarlo fue a través de una videollamada desde su cabina en medio del mar: “En ese momento yo me acuerdo que dije: ‘No, yo no puedo estar en una mitad de pantalla mientras todos ellos están ahí’”.

Además, reconoció que el perfil formal que exigía el cargo de ‘photo manager’ no coincidía con su estilo personal ni con la forma auténtica en la que se muestra en redes sociales. Por eso, aunque seguirá hablando de cruceros en sus plataformas, ahora quiere explorar nuevas temáticas y mostrar diferentes facetas de su vida.

“Encarar nuevos proyectos, que obviamente incluirán cruceros y los incluirá a ustedes también, ya que quiero mostrarles todo, así que espero que se queden para ver cómo sigue esto”, anticipó.

Hoy, radicada en Buenos Aires, la ‘influencer‘ planea dedicar tiempo a su familia y visitar lugares que forman parte de su historia personal. “Yo nací en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y voy a visitar a mi familia. Tengo muchos recuerdos en ese lugar, entonces me gustaría hacer videos para que conozcan mi tierra natal”, explicó. También quiere grabar en Necochea, otro sitio especial en su vida.

