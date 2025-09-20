Durante años, Colleen, una ciudadana británica, convivió con señales que alteraron su calidad de vida sin recibir un diagnóstico certero. Sus episodios de fatiga, falta de aire y sangrados excesivos fueron interpretados por un médico en Estados Unidos como efectos normales de la perimenopausia. El especialista consideró que sus síntomas eran parte del proceso hormonal previo a la menopausia, sin sospechar una condición más grave.

Según contó Colleen en The Patient Story, sus menstruaciones eran “períodos de la escena del crimen”, debido a la intensidad del sangrado. La situación se prolongó sin respuestas concretas, hasta que un giro inesperado en su vida le permitió conocer el verdadero origen de sus molestias, el accidente que cambió su vida.

El accidente que cambio el diagnóstico

En 2021, Colleen se mudó a Alemania con su esposo. Poco después, sufrió un accidente de tránsito. Aunque las lesiones no fueron graves, en el hospital detectaron una masa anormal en su abdomen durante una radiografía. Un ginecólogo-obstetra confirmó, mediante una ecografía, la existencia de una masa en el revestimiento del útero y solicitó una muestra de tejido. Así, los análisis confirmaron que tenía cáncer de endometrio.

Al inicio se creyó que el cáncer estaba en etapa temprana, pero con el tiempo se diseminó a sus huesos y pulmones. En 2022, los médicos diagnosticaron cáncer de endometrio en etapa cuatro. Ante esto, la mujer fue sometida a una histerectomía y recibió radioterapia y quimioterapia. En marzo de 2023, los exámenes no mostraron señales del cáncer, pero en diciembre sufrió una fractura en una pierna: el cáncer había alcanzado el fémur.

En julio de 2025, Colleen finalizó otro ciclo de quimioterapia y ahora recibe cuidados paliativos. También se analiza una muestra de su tumor para buscar terapias personalizadas. Su movilidad se ha visto reducida y su capacidad de conducir está limitada por el cáncer en su pierna derecha.

Según la Sociedad Americana del Cáncer, la tasa de supervivencia del cáncer de endometrio es del 90 % cuando se detecta temprano, pero en etapa cuatro cae al 18 %. Colleen, sin embargo, mantiene la esperanza y afirma que sus creencias le han dado fuerza para enfrentar la enfermedad. “Sea lo que sea en lo que creas, aférrate a ello”, concluye.

