En febrero de 2025, Iván Ovalle fue sometido a una cirugía de emergencia para extirpar un tumor cancerígeno en el colon. La intervención, en la que se le retiró un quiste de tres centímetros, fue un éxito inicial. Sin embargo, la verdadera prueba llegó durante su primer control oncológico. La noticia de que debía someterse a 12 sesiones de quimioterapia —un barrido y limpieza para asegurar que ninguna célula maligna permaneciera en su cuerpo— fue un golpe devastador. En ese momento, la realidad de la enfermedad lo confrontó de frente, llevándolo a él y a su esposa al borde de la desesperación.

La confirmación del tratamiento, que se extendería a lo largo de seis meses, trajo consigo una mezcla de alivio y pánico. Aunque los médicos le explicaron que este proceso era crucial para eliminar cualquier célula atípica que pudiera reproducirse y causar una recaída, la angustia por lo desconocido era inmensa. El cantante y su esposa, conmovidos, entendieron que esta era la única vía para garantizar su salud a largo plazo. No obstante, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de ellos, anticipando el largo y arduo camino que tenían por delante, según lo contado por el artista vallenato al programa de ‘La red’ de Caracol Televisión.

La primera sesión de quimioterapia fue una experiencia abrumadora. El dolor intenso y los efectos secundarios del tratamiento hicieron que el cantante cuestionara su capacidad para seguir adelante. Fue un momento de profunda vulnerabilidad, donde su fuerza de voluntad se puso a prueba como nunca antes.

“Lloré y pensé en muchas cosas. Le dije:’ mi amor, yo no creo que pueda aguantar esto, porque mira lo que me dolió’. Pensé en la eutanasia“. Un día me senté con ella y le dije: ‘mi amor, si esto es de pulla pa’ acá y es tan doloroso, tan grande. Si esto no va a tener arreglo, yo quiero pensar en la eutanasia”, aseguró Iván Ovalle en la entrevista con ese medio de comunicación.

A pesar del desgarrador momento, el cantante vallenato encontró la motivación para continuar. El apoyo incondicional de su esposa y el anhelo de vivir lo llevaron a enfrentar las siguientes sesiones con una mentalidad diferente. Su historia se convirtió en un testimonio de la dura batalla contra el cáncer, una enfermedad que no solo afecta el cuerpo, sino que también desafía la mente y el espíritu. A través de este proceso, el cantante ha mostrado una faceta más íntima y humana, demostrando que la vulnerabilidad y la esperanza pueden coexistir incluso en las circunstancias más difíciles.

Finalmente, superó las 12 sesiones de quimioterapia y lo celebró con una misa en la que estuvieron sus familiares y amigos, con la finalidad de agradecer por el apoyo incondicional y la fe en Dios para lograr superar este difícil momento que lo puso a dudar en más de una ocasión.

¿Cuántos años tiene Iván Ovalle?

El cantautor Iván Ovalle, reconocido por la creación de más de 120 composiciones, celebra actualmente sus 62 años. Su legado musical ha dejado una huella imborrable en el folclor, con temas que se han convertido en himnos para varias generaciones, como ‘Toda una vida’ y ‘Esos ojos negros’, que siguen resonando con la misma fuerza que el día en que fueron escritos.

A sus 62 años, la figura del artista se mantiene como una de las más respetadas en el ámbito musical. Más allá de su edad, su obra perdura como un testimonio de su talento y dedicación. Con más de 120 canciones en su haber, su capacidad creativa se ha plasmado en piezas que han resistido el paso del tiempo, demostrando que la calidad de su música es, y siempre será, atemporal.

