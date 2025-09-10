Continúa la polémica en las redes sociales y el mundo de la farándula colombiana por la circulación de un video íntimo de Isabella Ladera, modelo venezolana, y el cantante colombiano Beéle.

Esto por cuenta de la aparición de segundo video íntimo relacionado con la reconocida ‘influencer’ y el mencionado artista. Este nuevo material tiene una duración de cinco minutos, según recogió La Kalle.

La grabación que circula masivamente en redes sociales tiene una duración aproximada de cinco minutos. En él, se podría visualizar a Ladera y a Beéle en el mismo lugar donde, presuntamente, se registró la primera parte de este contenido íntimo.

Sin embargo, su autenticidad aún no está confirmada y está cargada de sospechas. Algunos usuarios argumentan que podría tratarse de un montaje producido con el uso de inteligencia artificial, lo cual sumerge su credibilidad en un mar de dudas.

¿Qué dijo Isabella Ladera por el video íntimo que fue filtrado en redes?

Ladera no permaneció callada ante este incidente. Haciendo uso de sus redes sociales y mediante comunicados oficiales, expresó abiertamente su malestar y señaló directamente a Beéle como el responsable de la filtración del video.

“Estoy profundamente devastada. Un momento privado fue filtrado sin mi consentimiento, en una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto, por mí, por mi familia y por todas las mujeres que han pasado por algo similar”, indicó la venezolana.

Consecuencias de la divulgación del supuesto video íntimo de Ladera y Beéle

De acuerdo con las leyes colombianas, la divulgación no autorizada de contenido íntimo en Colombia puede ser considerada un delito bajo el marco de la Ley 1273 de 2009.

Esta norma protege la integridad de los datos personales y sanciona el acceso, uso o divulgación ilegal de información privada. Quienes compartan, reproduzcan o difundan este tipo de material sin el consentimiento de los involucrados podrían enfrentar penas de prisión y multas económicas significativas, especialmente si se demuestra que existió intención de dañar la imagen o la dignidad de las personas afectadas.

Adicionalmente, en casos como el supuesto video de Isabella Ladera y Beéle, podría aplicarse la Ley 1581 de 2012, que regula la protección de datos personales, así como principios del Código Penal relacionados con el respeto a la intimidad, el honor y el buen nombre.

