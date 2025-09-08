La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera se convirtió en tendencia en redes sociales luego de la filtración de un video íntimo con su expareja Beéle, que rápidamente se propagó en distintas plataformas digitales.

Lo que muchos pensaron inicialmente que podría tratarse de una estrategia publicitaria, terminó siendo un duro golpe personal para la ‘influencer’, quien decidió pronunciarse con un comunicado público en su cuenta de Instagram.

En sus declaraciones, Isabella Ladera expresó el profundo dolor que le ha causado la situación y señaló directamente al cantante Beéle como responsable de la filtración.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento. Es un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: él y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa, y aun así nunca dio un paso al frente para protegerme. Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja”, escribió la venezolana.

La ‘influencer’ aseguró que este hecho no solo vulneró su privacidad, sino que también afectó gravemente su dignidad y la de su familia.

“Esa filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza”, agregó.

En su comunicado, Isabella también destacó que no permitirá que este episodio la destruya:

“No soy la primera ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto, por mí, por mi familia y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”, afirmó con contundencia.

La creadora de contenido confirmó además que ya está tomando acciones legales y recibiendo asesoría jurídica para proceder por las vías correspondientes.

A pesar de lo sucedido, dejó claro que no piensa retirarse de las plataformas ni ocultarse: “Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en redes sociales, y seguiré cumpliéndolos. Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”, concluyó.

Este comunicado ha causado un fuerte impacto en la opinión pública, tanto por la dureza de sus palabras como por la denuncia directa hacia Beéle. Mientras tanto, el tema sigue causando un gran revuelo en redes sociales, donde miles de usuarios se han dividido entre mensajes de apoyo a Isabella y críticas hacia el cantante, quien hasta ahora guarda silencio.

¿Quién es Isabella Ladera?

Isabella Ladera nació el 23 de agosto de 1999 en Anzoátegui, Venezuela, en el seno de una familia de clase alta. Desde niña destacó en el deporte, alcanzando el tercer lugar en el ranking nacional de tenis, logro que le abrió las puertas al exterior. En 2018 obtuvo una beca en Broward College (EE. UU.), donde combinó su pasión deportiva con el inicio de su camino digital.

Comenzó en Instagram compartiendo fotos de su vida como tenista y hoy es una de las latinas más ‘influyentes’ en redes: suma 5,3 millones de seguidores en TikTok y 4,4 millones en Instagram.

