Lo que debía ser un día de celebración y alegría para Nadeen y George Farahat se convirtió en una amarga experiencia en Glendale, California. Durante la recepción de su matrimonio, un hombre ajeno al evento ingresó al salón y robó la caja que contenía los sobres con dinero y mensajes de familiares y amigos.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, el sospechoso llegó vestido de negro y con un auricular en el oído, lo que le permitió pasar inadvertido por casi dos horas. Durante ese tiempo conversó con algunos invitados e incluso con el bartender, reforzando la apariencia de ser parte de la celebración.

Al percibir el momento oportuno, tomó la caja de regalos y salió apresuradamente hacia un vehículo que lo esperaba con la puerta delantera abierta. En cuestión de segundos desapareció junto a su cómplice, llevándose no solo dinero sino también recuerdos muy significativos para los recién casados.

Según relataron los esposos a CBS News, dentro de la caja había entre 80.000 y 100.000 dólares (equivalentes a más de 400 millones de pesos colombianos). El dinero representaba el apoyo de familiares y amigos para iniciar su vida en pareja.

No obstante, para ellos la pérdida más dolorosa no fue la económica, sino la de las tarjetas con mensajes escritos a mano.

“Es una invasión a nuestra intimidad. No solo se llevaron dinero, también los recuerdos y las palabras de quienes quisieron estar con nosotros en un día tan especial”, expresó George.

El hecho sorprendió aún más porque la pareja había contratado seguridad privada y colocado un candado en la caja. Aun así, el intruso logró cumplir su cometido sin ser detectado.

