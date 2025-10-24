El ‘influencer’ español Juan Jyoza, de 28 años, conmovió profundamente al público con lo que parece ser su último mensaje antes de morir por cuenta de un cáncer de colon en etapa cuatro.
En su video de despedida, grabado desde un hospital, instó a sus seguidores a no olvidar vivir, a aprovechar el tiempo y a centrarse en lo verdaderamente importante.
Su historia comenzó en 2023, cuando abrió su canal de YouTube dedicado a reseñas gastronómicas, donde combinaba humor, cercanía y pasión por la comida.
Poco después, un diagnóstico devastador cambió su vida, pero Jyoza convirtió su canal en una fuente de motivación y esperanza mientras enfrentaba tratamientos, cirugías y un deterioro progresivo de su salud.
A pesar del dolor, continuó creando contenido y compartiendo su proceso con honestidad, agradeciendo el apoyo de su comunidad.
Su último mensaje —“yo ya no tengo tiempo, tú sí, no te olvides de vivir”— se viralizó y provocó una ola de reflexiones sobre la fugacidad de la vida y la importancia de valorar lo cotidiano.
Miles de usuarios expresaron su admiración por su valentía y autenticidad, reconociendo en su despedida una poderosa lección de gratitud, propósito y humanidad.
