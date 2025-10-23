Un video grabado en un restaurante de Valledupar se ha vuelto tendencia en redes sociales, luego de mostrar una violenta pelea entre una clienta y una mesera, aparentemente por un asunto sentimental. Las imágenes, difundidas inicialmente en TikTok, han desatado una ola de comentarios y especulaciones sobre lo ocurrido.

En el clip se observa cómo una mujer de cabello rizado y vestida de negro, que se encontraba en el lugar como clienta, espera a que la mesera se acerque a su mesa. Luego le muestra algo en la pantalla de su celular y, segundos después, la agrede tomándola por el cabello, dando inicio a una pelea que se extendió hasta la parte exterior del local.

A pesar de los intentos del personal y de otros comensales por detener la riña, la mujer continuó golpeando a la trabajadora mientras ambas estaban en el suelo.

El video fue acompañado por la canción “Directo al Cora” de Diego Daza y rápidamente se viralizó, superando los 139 millones de reproducciones y más de 15 millones de ‘me gusta’.

Aunque las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el hecho, usuarios en redes han planteado varias hipótesis sobre el origen del conflicto. Una de las versiones más compartidas sugiere que la clienta habría descubierto un mensaje de la mesera dirigido a su pareja, presuntamente enviado a través de la plataforma Nequi, luego de que él realizara un pago en el establecimiento.

Según esta teoría, el mensaje contenía la frase: “Soy la de la limonada”, lo que habría desatado la furia de la mujer al ver el texto en el celular de su novio. Tras confrontar a la mesera y no obtener respuesta, la clienta reaccionó de forma violenta, generando la escena que hoy recorre internet.

El incidente, más allá de la viralidad, ha abierto un debate sobre los límites del comportamiento en espacios públicos y la responsabilidad de los usuarios al compartir este tipo de contenidos en redes sociales.

