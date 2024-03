Por: Q'HUBO MEDELLÍN

El periódico popular más leído de Medellín y Antioquia. Visitar sitio

Existen muchas historias de infidelidades, pero esta es una de esas historias insólitas que pueden suceder. Justamente, un joven descubrió que su novia le era infiel a través de la aplicación de Nequi. Resulta que el muchacho compartió en sus redes sociales que tenía una relación tóxica en la que la mayor parte del tiempo la pasaba peleando con su pareja. Tras una de estas peleas, ocurrió un suceso que lo hizo sospechar de una tercera persona involucrada en su relación.

Las dudas aumentaron cuando él salió al cine con sus amigos, pero como estaba en medio de una pelea con su chica, no la invitó. Sin embargo, durante ese tiempo se percató de que ella no le volvió a escribir y no tuvo respuesta de su parte durante toda la noche.

(Vea también: Mujer metida en ruptura de Peso Pluma y Nicki Nicole aseguró que no sabía de la cantante)

Al día siguiente, al ver que su pareja no le respondía, el joven le pidió a su suegra que la despertara para que respondiera los mensajes. Así fue, la chica comenzó a responder y se desató una nueva pelea entre ellos, llegando al punto de decidir hablar todo en persona.

Una vez se encontraron y estuvieron frente a frente, él no desaprovechó oportunidad para revisarle el celular y despejar sus dudas. A pesar de que el joven revisó todo, incluyendo las redes sociales, no encontró evidencia que confirmara la infidelidad de la cual estaba tan convencido.

(Lea también: Exagente de la Sijín señalado de infidelidad ahora es ‘influencer’ y dice que dará versión)

Después de que se le ocurriera ingresar a la aplicación, comenzó a revisar todo, incluyendo los movimientos, y fue entonces cuando se llevó la mayor sorpresa al descubrir que, mediante transferencias de 50 pesos, su novia y amante se enviaban mensajes a través de la aplicación.

Al ser descubierta, la pareja de este joven no tuvo más opción que confesar que sí era infiel.

Por esa razón, el protagonista de esta historia decidió revelar su experiencia para que las personas tengan en cuenta que pueden enfrentar una situación similar.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.