Después de la ruptura de la cantante Nicki Nicole con Peso Pluma, los internautas descubrieron quién era la mujer con la que estaba el mexicano durante la final del Super Bowl en Las Vegas, Nevada, el pasado domingo. En un video compartido en redes sociales se puede observar al cantante caminando con una mujer, ahora identificada como Sahar Sonia. La entonces pareja del artista, Nicki Nicole, no pudo asistir al evento deportivo por temas de agenda con varias presentaciones, pero el pasado martes publicó una historia en Instagram contando que el mexicano le fue infiel.

(Lea: Felipe Muñoz fue expulsado de la banda Tr3sdeCoraZón: esto dijo la banda)

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió la argentina, quien contó que terminó su relación con Peso Pluma.

Nicki Nicole shares statement after boyfriend Peso Pluma was seen holding hands with another woman in Las Vegas:

“When they don’t care for you and when there’s no respect… I don’t stay there. I leave. With a lot of pain, I let you know that I found out the same way you all did” pic.twitter.com/sGkQcDPLc1

— Pop Base (@PopBase) February 13, 2024