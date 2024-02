A través de su cuenta de Instagram, la cantante argentina Nicki Nicole confirmó su ruptura con el cantante mexicano Peso Pluma, a quien habían señalado de estar en Las Vegas con una mujer diferente.

Desde la emotividad y empoderamiento femenino, Nicki Nicole se expresó en las historias de su cuenta oficial y confirmó lo que todos temían. Además, señaló que también se enteró a través de las fotografías que circulan en redes sociales del engaño de Peso Pluma.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki”.