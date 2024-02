Uno de los personajes que más debate provoca en redes sociales por sus opiniones sobre fútbol, principalmente sobre Independiente Santa Fe, es Rafael Cifuentes (declarado públicamente hincha del club ‘Cardenal’).

(Vea también: “Un vendehúmo”: ‘Rafa’ Cifuentes, picante contra Diego Rueda por episodio en Caracol Radio)

Su estilo para comentar y analizar el deporte es muy distinto al tradicional, por lo que en compañía de su gran amigo Antonio Casale —con quien estará de ahora en adelante en Pulzo Deportes— marcó a una generación con el programa ‘Rock And Gol’.

Precisamente sobre ese espacio radial, ‘Rafa’ Cifuentes le contó a Pulzo ese toque secreto que le dieron para conquistar al público, que lo recuerda con cariño con el paso de los años.

“Es uno de los proyectos más lindos que hemos hecho. Era transmitir con pasión y con el corazón lo que sentíamos desde nuestra profesión. Poderles transmitir a las nuevas generaciones otra forma de hacer periodismo y por eso ha perdurado en el tiempo”, explicó en este medio el comunicador.

Pero ese no es el único proyecto por el que se le recuerda, pues también pasó por emisoras como Tropicana, Los 40 Principales, Caracol Radio, donde dirigió el programa ‘El Alargue’. Sin embargo, después de un tiempo se alejó de los medios y se dedicó a la producción de eventos, al punto que ya cuenta con una empresa dedicada a eso.

“La vida me puso en la radio musical muchos años y tuve la oportunidad de ver y hacer muchos eventos. Me gustó el tema de eventos y ese lado B que hay detrás de la radio, y ahorita estamos con un emprendimiento [de eventos]”, agregó en su diálogo con Pulzo.

(Vea también: Clara Támara se destapa con los ídolos de Junior: ‘Teo’, más que el ‘Pibe’ y Viera)

¿Dónde estudió ‘Rafa’ Cifuentes?

El bogotano se graduó en 2001 de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Santo Tomás y desde entonces ha cosechado una larga carrera en los medios de comunicación.

Su experiencia en realización, producción, programación y estrategia radial le ha permitido dirigir emisoras como Bésame, Tropicana y Radioacktiva, y volverá a hacer lo que más le apasiona en su nuevo proyecto: Pulzo Deportes.

¿Cuántos años tiene Cifuentes?

El periodista nación en Bogotá y actualmente tiene 46 años.

¿’Rafa’ Cifuentes tiene esposa?

En entrevista con Pulzo, Cifuentes confirmó que hoy en día está soltero y dedicado a su profesión. Sin embargo, recordó lo que fue su separación de Érika Glasser, actriz bogotana que le dio vida a Estefanía en la famosa novela ‘Padres e hijos’.

“Fue mi esposa durante 10 años, fue mi relación más estable, pero ella tenía otros propósitos de vida en su carrera como actriz y quería irse a estudiar y vivir en Estados Unidos. Nos separamos hace 5 años en buenos términos”, le dijo a este medio.

¿‘Rafa’ Cifuentes tiene hijos?

El bogotano es padre de dos hijas: Camila, que tiene 23 años, es psicóloga y vive en Australia; y Sofía, que se graduó hace poco del colegio y tiene 17 años. Ambas son de mamás diferentes.

Lee También

¿‘Rafa’ Cifuentes se hizo implante de cabello?

Una de las preguntas que más se hacen en Internet sobre él es sobre el implante de cabello, el cual efectivamente se hizo hace unos años. Así se lo contó a Pulzo, donde además explicó que fue el mismo procedimiento que se hizo el famoso exfutbolista inglés e ídolo del Manchester United, Wayne Rooney.

“Tuve la oportunidad de quedarme calvo y no lo acepté. Llegó un doctor llamado Rolando Arias y me hizo un canje [risas]. Me dijo: ‘Le pongo pelo y usted habla de mi maquinita’. Esa maquinita la traía de Inglaterra porque Wayne Rooney se acababa de hacer el implante de pelo con una máquina revolucionaria y yo fui el conejillo de indias. Sí, me hice implante de pelo”, recordó.

¿Qué hará ‘Rafa’ Cifuentes en Pulzo Deportes?

El periodista bogotano se unió con un combo de lujo conformado por Antonio Casale, Clara Támara y ‘Bambino’ Pons para llevarles a los fanáticos de los deportes una forma distinta de analizarlos. Para ello, se saldrán de lo tradicional y buscarán entretener a los espectadores con sus historias, sus puntos de vista y ese toque picante que suelen tener en sus opiniones.

El programa se podrá ver por todos los canales y redes sociales de Pulzo de lunes a viernes a las 12:30 p. m. y tendrá una duración de 30 a 45 minutos.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.