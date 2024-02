En Colombia y gran parte del continente saben quién es el ‘Bambino’ Pons, pues en una época en la que apenas estaba llegando el futbol internacional a través de la televisión, el oriundo de Boedo, Buenos Aires, incursionó con una transmisión distinta al mezclar el rock and roll y goles.

En entrevista con Pulzo, el relator argentino se refirió a su llegada al mundo del periodismo, la cual se dio después de no dar pie con bola en el fútbol, ya que se probó en Peñarol (Uruguay) y lo devolvieron por “bien tipo”.

“Como la mayoría de periodistas deportivos, fui un jugador frustrado. Nací en Boedo y a los 6 años ya estaba jugando fútbol en la calle… Se me dio por ir a Montevideo con 17 años, tenía pelo largo, ropa de primera línea, mis padres me dieron todo lo que necesitaba, pero allá era un salame“, precisó.

Y añadió: “Tito Gonçalves estuvo mirándome y me dijo: ‘usted tiene tres problemas, salta como un canguro, corre menos que un ciempiés y no hace un gol sin arquero, le recomiendo que se devuelva. Algún día me lo va a agradecer'”.