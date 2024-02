La reconocida DJ Marcela Reyes robó la atención de varios internautas hablando sobre una presunta infidelidad de Felipe Saruma a Andrea Valdiri.

Y es que todo surgió por un video en el que mientras ‘la machi’ bailaba durante un matrimonio, la DJ, que casi participa en ‘La casa de los famosos’, lanzó un comentario defendiéndola de su reciente ruptura e insinuando que no merecía que la cambiaran por otra persona.





Sin ser amiga de Andrea Valdiri (aseguró que la ha visto pocas veces y nunca han tenido una conversación), Reyes dijo que el mismo entorno de Saruma le ha confesado que el bumangués ha tenido dos relaciones después de Valdiri e incluso, en este momento sostiene un noviazgo, pero no permite que nadie lo grabe.

“Es un morrongo porque le está dando una imagen equivocada a las personas”, dijo la creadora de contenido.

“Hombre no es gente, ni es familia, de verdad. Yo creo y soy partidaria de que todavía si existen hombres buenos, pero no idealicemos hombres ajenos y menos cuando los vemos criando hijos que no son de ellos”, añadió.