En su momento, la también ‘influenciadora’ Marcela Reyes asumió frente a las cámaras que estuvo a punto de morir a causa del mal procedimiento estético que le practicaron y del que descubrió, tiempo después, que se trataba de los tristemente reconocidos biopolímeros.

6 años de haberse mandado a poner la supuesta vitamina que harían que se le vieran “mejor” los glúteos, a Reyes le comenzaron a aparecer los primeros inconvenientes y su salud empezó a ver afectada:

“Una parte de la cola se empezó a poner negra y después empezaron los dolores. Un día me enfermé mal, me dio fiebre y me tiré en la cama”, afirmó Reyes a ‘La red’.